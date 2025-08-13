運動雲

>

李東洺核爆後降二軍　陳仕朋中繼5場無失分將回到先發輪值

▲陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

▲陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

李東洺在12日比賽中未滿1局挨兩轟，狂失7分表現不佳，13日被降至二軍。總教練陳金鋒表示，預計讓陳仕朋回到先發輪值。

談到李東洺在前一場比賽中的表現，總教練陳金鋒表示，「他投的局數稍多，狀況有所下滑，我們決定先讓他降二軍休息，讓他的身體恢復。今年他的局數差不多了，回來後會再討論他的定位。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李東洺前役退場後提早啟動牛棚，黃保羅也負擔2局。陳金鋒指出，因為他之前兩週沒有擔任先發投手，而9日回到先發後，對兄弟表現不理想，投了2.1局失掉5分，吞下敗戰。此戰安排為中繼，是投手教練希望他登板調整，找回投球感覺，結果表現不錯，本週他仍會在先發輪值內。

李東洺降至二軍後，陳仕朋將回到先發輪值。陳金鋒表示，「有讓他這幾場嘗試中繼角色調整，狀況不錯，所以我們會採取三名投手輪替的模式。」陳仕朋自7月6日先發吞敗後，最近5場都擔任中繼投手，且未失分。對於年輕投手突然狀況的下滑，鋒總坦言，「經過一整季的輪值後，身體狀況有所下滑是無可避免的，突然就發生了。」

擔任中繼角色的洋投富藍戈預計註銷，改為以3名洋投先發的模式。鋒總表示這是經過長時間考慮的決定，「富藍戈確實對球隊有貢獻，這是一個難以做出平衡的決定，像昨天的情況，也不會用到他。這是很困難的決定，難以做到平衡，只能就目前狀況做最好的安排。」預計新註冊鈴木駿輔將在近期安排先發。

關鍵字： 富邦悍將投手調整陳仕朋李東洺先發调整

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

熱門新聞

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

2大谷翔平開轟難救道奇　遭天使逆襲

3羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」

4大谷翔平遭前東家罕見三殺

5191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

最新新聞

1吳念庭達生涯百安！有感魚雷棒助攻

2颱風楊柳影響南部　獅、鷹留宿北部

3富藍戈道別李東洺：富邦最好的先發之一

4林祖傑睽違一年開轟腦袋空白

5NBA尼克王牌長人唐斯　8月底訪台

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366