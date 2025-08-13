李東洺核爆後降二軍　陳仕朋中繼5場無失分將回到先發輪值

▲陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

李東洺在12日比賽中未滿1局挨兩轟，狂失7分表現不佳，13日被降至二軍。總教練陳金鋒表示，預計讓陳仕朋回到先發輪值。

談到李東洺在前一場比賽中的表現，總教練陳金鋒表示，「他投的局數稍多，狀況有所下滑，我們決定先讓他降二軍休息，讓他的身體恢復。今年他的局數差不多了，回來後會再討論他的定位。」

李東洺前役退場後提早啟動牛棚，黃保羅也負擔2局。陳金鋒指出，因為他之前兩週沒有擔任先發投手，而9日回到先發後，對兄弟表現不理想，投了2.1局失掉5分，吞下敗戰。此戰安排為中繼，是投手教練希望他登板調整，找回投球感覺，結果表現不錯，本週他仍會在先發輪值內。

李東洺降至二軍後，陳仕朋將回到先發輪值。陳金鋒表示，「有讓他這幾場嘗試中繼角色調整，狀況不錯，所以我們會採取三名投手輪替的模式。」陳仕朋自7月6日先發吞敗後，最近5場都擔任中繼投手，且未失分。對於年輕投手突然狀況的下滑，鋒總坦言，「經過一整季的輪值後，身體狀況有所下滑是無可避免的，突然就發生了。」

擔任中繼角色的洋投富藍戈預計註銷，改為以3名洋投先發的模式。鋒總表示這是經過長時間考慮的決定，「富藍戈確實對球隊有貢獻，這是一個難以做出平衡的決定，像昨天的情況，也不會用到他。這是很困難的決定，難以做到平衡，只能就目前狀況做最好的安排。」預計新註冊鈴木駿輔將在近期安排先發。