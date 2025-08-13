運動雲

浪費大谷翔平9局超前轟！　維西亞救援失敗：責任全在我

▲▼道奇維西亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲維西亞又救援失敗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（13）日在客場與洛杉磯天使激戰至延長賽，最終以6比7遭再見安打擊敗，苦吞3連敗。9局下登板的左投維西亞（Alex Vesia）未能守住大谷翔平在9局上敲出的超前轟，賽後他坦言，比賽失利「責任全在我」。

當時雙方5比5戰平，大谷在9局上敲出本季第43轟、連續4場開轟，幫助道奇取得1分領先。

9局下，維西亞先被首名打者倫希佛（Luis Rengifo）擊出安打，接著保送奧哈普（Logan O’Hoppe），並在特奧多西奧（Bryce Teodosio）犧牲觸擊後，形成1出局二、三壘有人局面，接著道奇選擇故意保送尼托（Zach Neto）製造滿壘，卻被沙努埃爾（Nolan Schanuel）擊出中外野高飛犧牲打追平比數。

隨後，維西亞再度保送楚奧特（Mike Trout），再讓天使攻占滿壘，迫使總教練羅伯斯（Dave Roberts）換上卡斯帕里斯（Ben Casparius）救火，登板三振瓦德（Taylor Ward）才結束這半局。雖然驚險進入延長，但10局下卡斯帕里斯被艾德爾（Jo Adell）擊出再見安打，道奇苦吞連敗。

維西亞賽後表示，「真的非常沮喪，今晚速球飄得太高，只能專注把球投進好球帶並積極攻擊打者。」他直言輸球責任全在自己，「這是我的責任，我必須做得更好。」對於大谷的超前轟被白白浪費，他說，「那支全壘打非常精彩，也讓我帶著好心情上場，但之後整個崩掉，保送真的是致命傷。」

本季維西亞已出賽56場，與隊友班達（Anthony Banda）並列全隊最多。他否認疲勞影響表現，「這是很正常的事，我已經習慣，不覺得自己疲倦。」面對聖地牙哥教士追平戰績的壓力，他強調，「最簡單的方法就是專注每一場比賽，明天還有比賽，我現在只專注於那一場。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平維西亞

【神明也敢惹？】女子偷錢母+潑神像液體 被抓竟說是「紓壓」

