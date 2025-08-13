運動雲

讓大谷留下尷尬三殺打　策動者尼托曝內幕：不是運氣！

▲▼天使尼托。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼托策動關鍵三殺。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯天使游擊手尼托（Zach Neto）今（13）日在主場先發出賽，6局上完成關鍵又罕見的「三殺打」，成功封鎖大谷翔平的打點機會。這位24歲的內野手賽後表示，這不是運氣，而是事先準備與守備布陣的成果。

比賽進行到6局上，雙方5比5平手，道奇在無人出局一、二壘有人時輪到大谷站上打擊區。面對天使左投巴克（Brock Burke），大谷在2好2壞時掃出二壘方向強勁平飛球，尼托接到球後踩二壘封殺二壘跑者，再傳向一壘抓同樣起跑過早的一壘跑者，完成三殺守備，大谷只能無奈地站著，看著這個意外的結局發生。

尼托賽後回憶，「我接到球後踩上二壘，往一壘看時，發現跑者還在一壘附近有些猶豫，所以直接傳球，沙努爾（Nolan Schanuel）完成最後的出局數。」

尼托也強調三殺絕非偶然，「這完全不是運氣，教練把我擺在正確的位置，我相信球會打過來，巴克也投出好球，結果就順理成章地發生了，剩下的就是我去完成守備動作。」

這是尼托生涯首次完成三殺守備，他笑言，「以前只在YouTube或TikTok上看過，今天是首次自己親身做到，甚至比昨天的2支全壘打還興奮。」他指出，面對對方的主砲並成功製造這種極罕見的守備紀錄，意義格外不同，「能在棒球歷史上少數的三殺打中留名，真的很特別。」

完成三殺打後，大谷在9局登場立刻轟出全壘打，尼托打趣說，「大概是我惹他生氣了。」他也期待明日能對決投手大谷，「今天享受這個時刻幾個小時，明天就會準備好再迎戰他。」

天使最終在延長賽擊敗道奇，本季對戰取得5戰全勝的壓倒性優勢。尼托表示，「先贏下系列賽是最重要的，能在對方氣勢正盛時拿下勝利，對明天以及接下來去沙加緬度比賽都是很大的助力。」

至於那顆締造三殺打的比賽用球，他笑稱沒帶回家，「應該要留的，但當時太興奮忘了，不過球團有幫我好好保管。」

