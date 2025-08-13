運動雲

史坦頓單場4安、炸447英呎超遠轟！　洋基火力全開9比1痛宰雙城

▲紐約洋基強打史坦頓（Giancarlo Stanton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約洋基強打史坦頓（Giancarlo Stanton）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基強打史坦頓（Giancarlo Stanton）在闊別右外野一年多後，於台灣時間13日主場對雙城一役，因賈吉（Aaron Judge）暫時轉任指定打擊，再次披掛守備位置，並用火燙的打擊表現宣告回歸。

史坦頓單場繳出4支安打、3分打點，其中包括一發Statcast預測飛行距離447英呎的超大號全壘打，率領條紋軍最終9比1大勝，拿下自交易大限後的首個系列賽勝利。

「他是領袖，這傢伙已經在大聯盟頂尖行列很久了，」賈吉在賽後盛讚史坦頓的貢獻，「這充分說明了他的領導力，以及他對這支球隊的重要性。」

史坦頓本場擔任右外野守備，除全壘打外，還擊出1支二壘安打與2支一壘安打，他已在對雙城的前兩戰皆開轟，成為洋基火力關鍵。

對於重回外野，史坦頓直言：「在缺席這麼久之後能夠回來，感覺很清新，因為我缺賽時對球隊完全沒貢獻，能回來幫上忙的感覺總是很好。」

史坦頓今天與賈吉同場開轟，在他們兩人都夯出全壘打的比賽，條紋軍戰績來到驚人的47勝7敗（含季後賽）；沃爾普（Anthony Volpe）也在此役補上3分砲，讓先發左投羅冬（Carlos Rodón）獲得滿滿火力支援。

史坦頓第5局的全壘打為生涯第441轟，超越吉昂比（Jason Giambi）獨居史上第44名；他自7月6日以來27場比賽中擊出11轟，打擊三圍高達 .341/.400/.736。

總教練布恩（Aaron Boone）也稱讚道：「我覺得他現在對好球帶的掌握，是我見過他最好的時候之一，他打擊時有很好的計畫，當他得到自己要的球時，就能打出傷害性擊球。」

賈吉在首局敲出復出後的首轟，這是他本季的第38發全壘打，對此他透露，自己正在持續傳球訓練，希望能在即將展開的紅雀與光芒客場之旅中重返外野。

「一切都按照防護員的計畫在進行，」賈吉笑說，「我還跟Big G 說：別在右外野待得太舒服喔。」

羅冬則在首局投了31球後迅速找回節奏，最終繳出7局僅失1分、1安打的優質先發，在首局失分後，羅冬連續解決15名打者，全場最後22打者中僅1人上壘。

「那時情況看起來像災難的開端，但我們撐過去了，」羅冬表示，「第一局後，我更積極攻擊好球帶，讓他們擊球上場，防守也表現得很棒。」

洋基近9場對戰雙城全勝，自2002年以來（含季後賽）對明尼蘇達戰績達125勝44敗。雖然近期戰績曾下滑，賈吉最後仍強調球隊信心十足：「過去幾週比賽沒有如我們所願，但這從來沒有改變我們對這支球隊的信心，我們的目標依然如初：重返世界大賽並奪冠。」

