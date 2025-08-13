大谷翔平空響仍獲讚賞！　羅伯斯談三殺打：不應該發生

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（13）日作客洛杉磯天使，前4打席沒有安打，還出現1次罕見的三殺打，但在第5打席從對方守護神簡森（Kenley Jansen）手中轟出本季第43轟、也是生涯第2度達成的4場連續開轟。然而洛杉磯道奇最終在延長賽10局以6比7遭再見擊敗，國聯西區龍頭位置被聖地牙哥教士追平。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後盛讚大谷9局上的全壘打，「打席上的專注度與韌性非常出色，那一擊意義重大，休息區的氣氛瞬間被點燃。」但對之後的牛棚失守，他坦言，「9局下讓對方先上壘，危機就被放大，我們努力延長戰線，2出局滿壘時，卡斯帕里斯（Ben Casparius）三振化解危機，但10局的觸擊意外變成界內安打，讓比賽局勢逆轉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Shohei Ohtani

Back in Anaheim

Cinema pic.twitter.com/BIgHgGonQE — MLB (@MLB) August 13, 2025

比賽中，大谷在6局上無人出局一、二壘有人時，大谷擊出中線平飛球，卻直接進入游擊手尼托（Zach Neto）手套，造成罕見的三殺打。羅伯斯表示，「對方守得不錯，剛好站在二壘壘包上，一壘跑者必須立即回壘，但我們的跑者卻往二壘衝，這種情況絕不應該發生。」

ANGELS TURN A TRIPLE PLAY ON OHTANI AND THE DODGERS



(Via @MLB)pic.twitter.com/s0GjlyqGI8 — Bleacher Report (@BleacherReport) August 13, 2025

大谷首打席獲保送後，靠貝茲（Mookie Betts）觸身球上二壘，隨後在弗里曼（Freddie Freeman）高飛犧牲打推進到三壘，並在T.赫南德茲（Teoscar Hernández）安打時回到本壘先馳得點。不過，道奇先發希漢（Emmet Sheehan）隨即失守，單局失3分遭逆轉。

9局上雙方5比5平手，大谷面對簡森1好球後逮中失投的卡特球，轟出右外野全壘打，讓道奇短暫超前，這也是簡森近15場首次失分。

然而9局下，左投維西亞（Alex Vesia）控球不穩，安打與保送加上犧牲觸擊讓對手形成滿壘，雖靠卡斯帕里斯驚險三振瓦德（Taylor Ward）進入延長，但10局下仍破功，最終遭天使艾德爾（Jo Adell）擊出再見安打，道奇本季對戰天使5戰全敗、跨季6連敗。