日本男籃無緣亞洲盃8強！主帥不甘心　富永啟生：失誤害了我們

▲富永啟生全場僅得7分，坦言失誤是落敗最大原因。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

日本男籃在亞洲盃附加賽慘輸上屆亞軍黎巴嫩24分，宣告無緣8強，54年來首冠夢碎。總教練霍瓦斯（Tom Hovasse）賽後直言「不甘心」，遭封鎖火力的射手富永啟生則表示，失誤是最大的敗因。

日本首節還能靠鄭光昊與吉井裕鷹砍外線領先，不過隨即被對手打出10比0猛攻，以4分落後結束首節。第2節雖一度靠富樫勇樹、吉井與西田優大3記三分縮小差距至3分，但隨後連續失誤讓分差再次被拉開，上半場結束已落後12分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本主帥霍瓦斯賽後神情凝重地說，「很不甘心，雖然是客場比賽，但即使在客場，我們本應該做得更多。」日本整場發生多達15次失誤，團隊三分27投僅7中（命中率25.9％），防守端也被打穿，對手命中率高達56.2％。

▲日本男籃在亞洲盃8強附加賽不敵黎巴嫩，54年首冠夢碎。（圖／取自FIBA官網）

「日本柯瑞」富永啟生本場遭到嚴密盯防，三分球3投全失，僅靠一記兩分球拿下7分。他坦言早已預料對方會加強防守，「前半場我們有打出自己的籃球，也提醒彼此不要被聲勢影響，但關鍵就是失誤害了我們。」

富永還透露比賽中曾遭到對方垃圾話挑釁，「如果只是聽對方說就被影響是不行的，所以我用行動去展現氣勢上不輸人，但滿肚子都是不甘心。」儘管如此，他仍肯定本屆賽事的收穫，「不管是團隊還是個人，都有很多值得學習的地方，全隊為同一個目標努力，這對我們來說是很好的經驗。」