大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平13日迎戰前東家天使，第四打席在一、二壘有跑者時敲出平飛球，遭到天使三殺守備，可能又一生涯首次經驗解鎖。

ANGELS TURN A TRIPLE PLAY ON OHTANI AND THE DODGERS ????????



(Via @MLB)pic.twitter.com/s0GjlyqGI8 [廣告]請繼續往下閱讀... August 13, 2025

兩隊形成拉鋸戰前5局戰成5比5平手，6局上羅哈斯（Miguel Rojas）、魯辛（Dalton Rushing）接連安打攻佔一、二壘。大谷翔平2好2壞時攻擊，擊出游擊平飛球，尼托（Zach Neto）接殺後，踏上二壘封殺二壘跑者，再傳一壘刺殺一壘跑者，完成三殺守備。

這一打席瞬間結束得分機會，大谷翔平也只能愣在原地。根據天使官方X表示，「這是球隊自2023年8月18日對戰光芒以來，隊史第8次完成三殺。」

球迷熱烈討論：「大谷遇到三殺一定很不甘心吧」「大谷遭三殺應該連美國也會報導吧」「尼托一人接殺、踩壘、傳球完成三殺太厲害了，大谷是不是第一次遇到？」

在 NHK BS 擔任球評的福留孝介也驚訝地表示：「這應該是大谷選手棒球生涯中的第一次吧。」