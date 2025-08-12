山本由伸缺乏銳利度！　羅伯斯：表現不到水平

▲山本由伸表現不佳，出現6次保送。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸今（12）日在客場先發對戰洛杉磯天使，僅投4又1/3局就被打退場，並投出大聯盟生涯最差的6次保送，失掉6分，苦吞本季第8敗。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，「今天他的表現並不是最佳狀態，無論是球威、球路的鋒利度，還是控球能力，都沒達到平常的水準。」

他接著說，「比賽一開始，對手打線就非常積極，早早出棒，他沒有及時做出足夠的應對。有幾次即使取得有利球數，他投出的球仍飄在高處。整體來看，今天並不是他該有的投球內容。」

羅伯斯補充，近期先發投手群大多能幫球隊建立比賽節奏、奠定勝基，但這場山本缺乏銳利度，開局的不穩定也讓打線無法及時彌補，進而導致球隊吞敗。

山本上一場比賽是4日對坦帕灣光芒先發，投5又2/3局無失分，奪下第10勝，當時氣溫高達攝氏34度。球隊考量山本體能，主動讓他多休1天，以「中7日」登板。羅伯斯透露，這是與山本討論後做出的安排。

數據顯示，山本本季在中5日輪值時防禦率為3.16，中6日以上休息時防禦率僅1.40，但這場比賽他始終無法找回穩定節奏，最終提前退場，苦吞本季第8敗。