「中7日」登板卻遇亂流　山本由伸澄清：多休1天非敗因

▲山本由伸中7日登板吞敗。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸今（12）日在客場對戰洛杉磯天使先發，開局便遭到重擊，最終5局不到就投出大聯盟生涯最多的6次保送、失6分，苦吞本季第8敗。儘管道奇打線在比賽後段由大谷翔平擊出本季第42轟，蒙西（Max Muncy）再補上3分砲，但先前累積的失分最終成為致命傷，終場道奇以4比7落敗。

山本賽後表示，「我身體狀況沒問題，但今天在還沒進入狀態前就被打，這是要反省的。」山本今天是中7日先發，對於此次比預定登板間隔多休1天，他坦言這次調整並非影響表現的理由，「多休1天其實很好，和今天表現差沒有關係。」

比賽一開始，山本面對天使首棒尼托（Zach Neto）鎖定外角速球擊出右中外野全壘打，形成尼托本季第8支首局首打席全壘打，刷新天使隊史單季紀錄。接著山本又連續保送「神鱒」楚奧特（Mike Trout）與瓦德（Taylor Ward），並被孟卡達（Yoan Moncada）擊出右外野安打再失1分。

Zach Neto sends the first pitch of the night out of the park pic.twitter.com/vtWGwt25i2 — MLB (@MLB) August 12, 2025

2至3局雖化解危機，但山本連續3局出現四壞保送。4局首次投出3上3下，但5局危機再起，先被第9棒特奧多西奧（Bryce Teodoceo）與尼托連續攻占一、三壘，隨後又觸身球保送沙努爾（Nolan Schanuel）形成滿壘，楚奧特補上右外野2分打點安打，孟卡達再度敲安送回第5分，隨後出現游擊方向滾地球間接失分，該局失掉4分。

山本在前一次登板（4日對光芒）投5.2局無失分奪第10勝，當時氣溫高達攝氏34度，這場比賽球隊為讓他多休息，安排中7日登板。總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，這是與本人確認後由球隊主動決定的安排。

數據顯示，山本本季在中5日輪值時防禦率為3.16，中6日以上休息時防禦率僅1.40，但這場比賽他始終無法找回穩定節奏，最終提前退場，苦吞本季第8敗。