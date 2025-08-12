畢爾加盟快艇直言「我需要戒指」　小時候就跟保羅有交情

▲畢爾（左）加盟快艇。（圖／達志影像／美聯社）

3屆全明星後衛畢爾（Bradley Beal）今夏以2年1090萬美元加盟洛杉磯快艇，結束了與布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）組成的太陽3巨頭。畢爾近日直言，自己在2025-26賽季渴望爭冠的決心「前所未有」。

根據《KMOV》記者舍爾（Tamar Sher）報導，畢爾毫不掩飾加盟動機，「我需要1枚冠軍戒指，我非常想要它，能感覺到全新的活力與飢渴，我對這個機會感到興奮，全新的城市、全新的環境，同時也是充滿渴望的環境，我非常期待能夠去爭取勝利。」

另位資深後衛保羅（Chris Paul）今夏同樣回歸洛杉磯。由於雙方都穿3號球衣，畢爾透露自己決定將號碼讓給保羅的原因，「我小時候曾參加他的訓練營，所以他更像是大哥的關係。」

畢爾說，「我本來有選擇權，但實際上沒有，這是出於尊重，我毫不猶豫，因為你不知道這是否是他的最後1年，如果真是如此，而我有機會與他同場作戰，那麼讓他穿回進入聯盟時的號碼是理所當然的。」

快艇籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）認為，畢爾的加盟能鞏固球隊在西區的競爭力，「畢爾是NBA最具天賦的得分後衛之一，是攻守兼備的球員，還能提供額外持球與創造能力。他今夏有很多選擇，而我們很榮幸他選擇了快艇，我們會提供一切支援，幫助他達成自己一貫設定的高標準。」

32歲的畢爾在2012年NBA選秀以探花之姿進入聯盟，累積13年資歷，生涯801場例行賽場均21.5分、4.1籃板、4.3助攻、1.1抄截。