相隔34天重返先發展現壓制力　曹祐齊：做好自己 不想對手怎麼樣

▲味全龍隊投手曹祐齊。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊投手曹祐齊。（圖／味全龍隊提供）

記者胡冠辰／台北報導

歷經長達超過一個月的等待與調整後，味全龍先發投手曹祐齊今（10日）在台北大巨蛋重返先發舞台，他不負期待的繳出5局無失分的精采內容，成功壓制樂天桃猿打線；賽後曹祐齊受訪坦言，這場表現「就是我自己該有的比賽樣貌」，並期許自己繼續維持穩定狀態，為下半季緊湊戰局注入戰力。

距離上一次出賽（7月6日）已有超過一個月時間，曹祐齊坦言這段期間調整並不容易，「中間有遇到下雨，時間真的有點久，感覺比較像春訓那種狀態，注意力沒那麼容易集中，但這是不可避免的，就只能把該做的做好，持續把自己準備好，等待教練的安排。」

儘管久未登板，曹祐齊今天迅速進入比賽節奏，前4局讓樂天打線12上12下，展現極佳控球與節奏掌控能力。

對此他表示：「我丟得好就是會像今天這樣，打者打得很快、球數很精簡，當然每場比賽一定會有一局比較有狀況（指第5局），但就是專注在做好自己，不去想對手怎麼樣，把自己準備好就對了。」

第5局雖出現亂流，但曹祐齊仍穩定收尾，成功完成5局無失分任務；最後他也感謝打線早早提供火力支援，「今天球隊早早得分真的很重要，不然一直0比0、壓力會比較大，希望自己能繼續保持下去。」

關鍵字： 中華職棒味全龍曹祐齊

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

讀者回應

﻿

