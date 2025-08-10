運動雲

廣陵高校暴力事件輿論延燒　罕見開賽後辭退甲子園

▲甲子園球場。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

第107屆夏季甲子園大會廣陵高校在10日宣布辭退本屆比賽，原本預定於14日進行的第二輪比賽將對陣津田學園將不出賽，該校校長堀正和於兵庫縣西宮市舉行的記者會中透露了這一決定。

據日媒《體育報知》報導，此次廣陵辭退出場是因為該校發生了暴力事件，並且此事在社群媒體曝光引發熱議。5日，日本高野聯宣布3月曾對此事件進行了嚴重警告，6日學校也公開了棒球隊員的暴力行為承認了有學生涉及的暴力行為，包括「打胸部」、「打頰部」、「推腹部」和「抓住衣領」等。隨後又發現，其他事件中曾有前隊員向警方報案。學校應前隊員家屬的要求，設立了第三方委員會進行調查。

文部科學大臣阿部俊子於內閣會議後的記者會中提到該校棒球隊員的暴力行為，表示「這是非常遺憾的行為，絕對不能容忍」，並指出有關是否繼續參賽的決定，「將由日本高野聯適當處理」，引發廣泛關注。

這次因為暴力事件而辭退出場，與2021年夏季賽宮崎商業和東北學院因選手確診新冠而辭退的情況相似。這是比賽開賽後首次出現辭退和不戰而敗的情況。

廣陵高校是擁有26次全國選手權大賽出場記錄並4次獲得準優勝的名門學校，並且在春季甲子園大賽中出場27次，曾3次獲得冠軍及3次準優勝，培養了許多職業棒球選手，因此次事件留下不名譽紀錄。
 

【準備休息狗狗玩具被沒收】聰明媽拿夾子撿免彎腰！

