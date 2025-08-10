利物浦宣布努涅斯21.8億轉會沙特豪門　3年紅軍生涯正式結束

▲烏拉圭國腳前鋒達努涅斯（Darwin Núñez）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

英超豪門利物浦10日正式宣布，烏拉圭國腳前鋒努涅斯（Darwin Núñez）完成轉會至沙烏地職業足球聯賽勁旅阿爾希拉爾（Al Hilal），結束他在安菲爾德的3年生涯；據ESPN消息來源透露，這筆交易的轉會費達5300萬歐元（約新台幣21.8 億元）。

Liverpool FC can confirm Darwin Nunez has completed a permanent transfer to Al-Hilal, subject to international clearance.



Everybody at the club would like to thank Darwin for his contributions and wish him and his family all the best for the future. [廣告]請繼續往下閱讀... August 9, 2025

利物浦透過官網發表聲明指出：「利物浦足球俱樂部可以確認，努涅斯已完成轉會至阿爾希拉爾，尚待國際轉會認證，他的3年紅軍時光於今日正式畫下句點。」

聲明中也特別感謝努涅斯一直以來的付出：「俱樂部的每一位成員都要感謝的貢獻，並祝福他與家人在未來一切順利。」

努涅斯於2022年6月從葡超本菲卡加盟利物浦，初始轉會費高達 6400萬英鎊，效力紅軍期間，他總計出戰143場比賽，攻入40球，但在上季英超奪冠之路上僅有8場聯賽首發出場。

Every Darwin Nunez goal for the Reds pic.twitter.com/i8S3BcCAQT — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2025

今年1月，沙特另一豪門艾納斯爾（Al Nassr）曾提出6000萬英鎊報價，但利物浦不願在賽季中期放人而拒絕。

據ESPN消息來源透露，努涅斯今夏再次表達離隊意願，拿坡里（Napoli）也在早前開出報價，但紅軍認為該報價金額不足，且付款方式將延至 2026 年夏天才開始分期支付，因此拒絕。

外界普遍認為，在一系列不夠穩定的表現後，努涅斯的離開幾乎已成必然，此筆交易讓利物浦今夏的轉會收入接近2億英鎊，並可能繼續增加，因為身價超過4000萬英鎊的年輕中場艾略特（Harvey Elliott）也有可能離隊。

隨著努涅斯的離開，利物浦前鋒線空出位置與9號球衣，而紅軍已經在接近3億英鎊的轉會支出中引進了艾基提克（Hugo Ekitike）。

此外，紅軍對紐卡索前鋒伊薩克（Alexander Isak）保持高度興趣，即便上週1.1億英鎊的報價遭拒；紐卡索主帥豪（Eddie Howe）在接受訪問時坦言，這位意欲離隊的瑞典前鋒「很可能不會出戰英超揭幕戰對陣阿斯頓維拉的比賽」。