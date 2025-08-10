運動雲

>

成大高材生郭政佑帽子戲法！中華直排輪曲棍球擊退中國摘首勝

▲▼成都世運會，中華隊直排輪曲棍球擊敗中國摘首勝 。（圖／中華奧會提供）

▲成都世運會，郭政佑上演帽子戲法。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年第12屆成都世界運動會，中華隊直排輪曲棍球被分配在預賽A組，對上納米比亞、美國與中國選手，首戰遭逆轉，3比4惜敗，接著1比4不敵美國，最終戰面對地主隊中國，在郭政佑帽子戲法帶領下，以4比1摘下首勝。

上半場中華隊被中國隊率先進球，但郭政佑倒數7分37秒助球隊扳平，倒數2分14秒再度突圍，下半場他又於倒數1分19秒破門。最後36秒，簡均憲也貢獻一記進球，最終以3分之差在成都滑輪運動中心擊敗地主，全場中華隊共32次射門，比中國多18次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭政佑預賽場場進球，對納米比亞隊和美國隊時各進1球，個人在預賽累計5次進球，為目前中華隊進球數最多的球員。

▲▼成都世運會，中華隊直排輪曲棍球擊敗中國摘首勝 。（圖／中華奧會提供）

▲成都世運會，郭政佑上演帽子戲法。（圖／中華奧會提供）

中華隊教練林宏儒表示，其實對美國隊曾把對手壓到喘不過氣，但沒能取勝，雖無法晉級，但此戰對中國隊也很重要，觀察中國隊策略後做出分析調整。「雖然我們控球較多，但被抓一記快速反擊被先進球，但對手空門時我們製造機會，郭政佑有把握住，加上後面對手體能下滑，我們又打進一記確定勝負的球。」

郭政佑指出，帽子戲法的經驗過去也有，此役歸功隊友製造很多機會給他，才讓他有「戴帽」機會，「這次世運會狀況調整得不錯！」

▲▼成都世運會，中華隊直排輪曲棍球擊敗中國摘首勝 。（圖／中華奧會提供）

▲成都世運會，中華隊直排輪曲棍球擊敗中國摘首勝 。（圖／中華奧會提供）

預賽首場被逆轉，郭政佑坦言心情有點失望，但還是努力調整狀態，先完成比賽再說，教練林宏儒也說，郭政佑心態、成熟度與反應能力都很好。從幼稚園大班就接觸直排輪郭政佑，冰上曲棍球也練了近14年，目前就讀成功大學物理治療系二年級，在直排輪與曲棍球都接觸相當長的時間。

中華隊10日還有5到8名排名賽要打，對手是阿根廷隊，教練林宏儒指出，去年世錦賽曾兩度擊敗對方，成員都相同，經過1年可能有變化，仍要徹底分析一番。

關鍵字： 成都世運會世運會郭政佑直排輪曲棍球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃　兄弟8比0完封悍將

不拌派MVP！高宇杰連滷肉飯都挖著吃　兄弟8比0完封悍將

「新台灣人」喬納森投入TPBL職籃選秀　鬥志、即戰力將成兩大優勢

「新台灣人」喬納森投入TPBL職籃選秀　鬥志、即戰力將成兩大優勢

97歲「魔法阿嬤」唐成瑤　世界泳總成人游泳錦標賽奪金還破紀錄

97歲「魔法阿嬤」唐成瑤　世界泳總成人游泳錦標賽奪金還破紀錄

2NE1抵台！CL太辣了　Minzy.Dara親切揮手

熱門新聞

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」釋出　韓媒憂競爭力危機

2日本「同日同場地」兩職業拳手喪命

3快訊／大谷翔平炸裂第40轟創隊史紀錄

4中華男籃慘輸紐西蘭40分　落入附加賽

5大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

最新新聞

1古久保解釋近期球隊捕手調度考量

2阿隆索252轟並列大都會隊史全壘打王

3大谷翔平開轟很好看　自評打擊有進步

4前獅投梅賽斯韓職首秀錯失勝投

5古久保健二希望林政華常駐第二棒

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

王威晨再見安打嗨翻天　8／8中信9局下逆轉勝富邦

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366