約基奇猛砍23分19籃板！塞爾維亞3連勝　希臘少字母哥吞敗

記者游郁香／綜合報導

由3屆NBA年度MVP約基奇（Nikola Jokic）領軍的歐洲強權塞爾維亞，在熱身賽持續強勢表現，今（10）日在ECOMMBX盃首戰，以76比66擊退勁敵希臘，豪取3連勝。約基奇整場狂轟23分、19籃板的雙十數據，外帶4助攻，希臘頭牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則未隨隊。

雙方首節戰成26平，不過第2節塞爾維亞打出17比8的攻勢拉開分差，這波攻勢成為勝負轉捩點，陣中來自熱火的前鋒約維奇（Nikola Jovic）與快艇後衛博格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）各添9分，替約基奇分擔火力。

▲約基奇豪取23分、19籃板率塞爾維亞擊敗希臘，熱身賽3連勝到手。（圖／翻攝自FIBA官網）

希臘則因當家球星「字母哥」安戴托昆波留在國內依循個人計畫訓練，並未隨隊，由米託格魯（Dinos Mitoglou）扛起進攻重任，他全場攻下18分、包辦2顆三分球；斯盧卡斯（Kostas Sloukas）與多西（Tyler Dorsey）分別貢獻11分與10分，仍無法扭轉戰局。

塞爾維亞在約基奇14投8中猛砍23分、19籃板、4助攻帶領下，以76比66取勝，接下來將迎戰首次參加該賽事的地主賽普勒斯，希臘則要對上以色列，持續備戰歐錦賽。