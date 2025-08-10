菊池雄星5局7K本季首度連勝　投球局數為日籍投手最多





▲菊池雄星奪下勝投。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯天使日籍投手菊池雄星今（10）日在客場先發對戰美聯中區龍頭底特律老虎，主投5局被敲出8支安打、失4分，雖然送出7次三振，但投球內容略顯掙扎，不過仍靠著隊友的火力支援，收下賽季第6勝，同時也是他本季首度連勝，幫助球隊以7比4止住3連敗。值得一提的是，菊池目前累積投球局數達139局，暫居本季日本投手之首。

天使首局即先馳得點，菊池在首局下半化解對方先安打上壘的危機，無失分完成開局。2局下，他被裴瑞茲（Wenceel Pérez）敲出三壘安打，隨後遭伊巴內茲（Andy Ibáñez）擊出左外野適時安打失分，之後又被巴伊茲（Javier Báez）敲二壘安打，並再因羅傑斯（Jake Rogers）高飛犧牲打失掉第2分。

3局下，菊池雖讓對手攻佔一、三壘，但以三振化解危機。進入4局上，天使打線一口氣攻下3分逆轉，不過4局下菊池再度遭到重擊，先後被維爾林（Matt Vierling）高飛犧牲打及托瑞斯（Gleyber Torres）適時二壘安打追回2分，雙方戰成4比4平手。

5局上，瓦德（Taylor Ward）轟出本季第27號全壘打，2分砲再度將比分拉開，菊池則在5局下製造雙殺化解危機，順利完成當日投球工作。8局上，倫希佛（Luis Rengifo）補上1發陽春砲，助天使鎖定勝局。

天使此戰2度被追平仍成功贏球，擊敗美聯中區排名第1的老虎，也為球隊帶來連敗終止的關鍵勝利。