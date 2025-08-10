日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

▲日本前輕量級拳王浦川大將，8月2日比賽後因急性硬膜下血腫接受開顱手術，9日晚間不幸辭世。（圖／翻攝自IG／hiromasa_7，下同）

記者游郁香／綜合報導

日本職業拳擊界連2天傳出悲劇，輕量級排名第4的浦川大將9日晚間10時31分，因急性硬膜下血腫在東京都內醫院過世，得年28歲。令人震驚的是，他與8日去世的另一位超羽量級拳手神足茂利，8月2日在同場地出賽，雙雙倒下被送醫進行開顱手術都宣告不治，寫下日本拳擊史前所未見的黑暗一頁。

隸屬於帝拳的浦川本月2日出戰日本輕量級挑戰者決定戰，對手是排名第5的齊藤陽二。比賽進行到第8回合，他遭對手重拳擊中，向後倒地時後腦著地，一度失去意識。雖在擔架抬離後短暫恢復並能對話，但送醫途中狀況急轉直下，隨即被診斷為「急性硬膜下血腫」並緊急開顱手術，最終仍不幸離世。

JBC（日本拳擊委員會）10日凌晨發表聲明哀悼，「比賽結束後，他接受了緊急開顱手術並持續觀察病情，但因急性硬膜下血腫，於2025年8月9日晚上10時31分辭世。我們謹致哀悼，並在此向各界報告。」

浦川大將與帝拳體系多為菁英業餘拳手不同，他並無業餘戰績，屬完全自學出身。因觀賞友人比賽而受到啟發，2018年3月轉入職業。第2度挑戰新人王賽時，奪得2020年度全日本輕量級新人王。2023年11月在日本同級最強挑戰者決定戰中點數敗給三代大訓，隔年4月以6回合TKO擊敗神足茂利重返勝軌，但同年10月再度挑戰時被村上雄大判定擊敗，職業戰績14戰10勝（7KO）4敗。

值得一提的是，8月2日在後樂園大會堂進行的賽事中，曾挑戰東洋太平洋超羽量級冠軍的日本超羽量級排名第5神足茂利，也在主賽打成平手後退場，在醫務室失去意識，被送院後同樣確診急性硬膜下血腫並開顱手術，8日宣告不治，得年28歲。

這是日本拳擊史上首次同一場賽事有兩名選手接受開顱手術，更在短時間內雙雙離世，屬極為罕見的異常事件。JBC與日本職業拳擊協會（JPBA）被迫面對外界壓力，需儘速制定防止類似悲劇重演的措施。

★什麼是急性硬膜下血腫？

由於頭部遭受強烈衝擊，導致腦表面出血，血液積聚在顱骨下方、包覆腦部的硬膜與腦之間。會引起劇烈頭痛、意識障礙等症狀，多見於摔倒、交通事故或拳擊比賽中頭部遭重擊的情況。需透過開顱手術清除血腫，但能在日常生活中無後遺症復原的機率僅約20%。