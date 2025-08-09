鄧愷威大聯盟奪首勝！IG感性文曝心路歷程

▲鄧愷威奪下大聯盟首次勝投。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

舊金山巨人隊台灣右投鄧愷威，8日於甲骨文球場迎來本季首次主場登板，在系列賽首戰對華盛頓國民隊後援5局無失分，成功守住領先優勢，幫助球隊以5比0完封對手，收下大聯盟生涯首勝。這場勝投更是在台灣父親節當天，鄧愷威將這份榮耀獻給遠在家鄉的父親，並於賽後透過社群發文抒發心情，感謝一路以來支持他的每一個人。

鄧愷威在Instagram限時動態中形容，這是「渺小的一天，也是偉大的一天」，感謝隊友的守備、教練的信任、後勤與翻譯的協助，以及家人和球迷的支持，「即使在我最艱難的時刻，始終有一群人堅定地站在我身後」。

他提到，棒球真實的一面沒有華麗包裝，低潮與沉澱讓他有更多思考與成長的機會，而能再度踏上大聯盟投手丘、拿下首勝，不是終點，而是人生的逗點。他自認幸運，在不同階段都遇到親切的教練與隊友，彼此無私分享與交流，是競技體育最可貴的事。

最後，他將首勝的喜悅分享給所有為生活努力的人，勉勵大家：「力量不是來自於你已經能做到的事，而是來自於戰勝那些你曾以為自己辦不到的事。」並喊話「無論下一個挑戰是什麼，明天太陽升起，我們會繼續前進」。

回顧此場戰役，鄧愷威在休息五天後此戰擔任第二任投手，接替先發蓋吉（Matt Gage）登板。2局上，他先後三振洛伊（Nathaniel Lowe）、貝爾（Josh Bell），再讓哈塞爾三世（Robert Hassell III）擊出飛球遭接殺，三上三下完美開局。接著在3局上、6局上也演出三上三下表現。

4局上雖被伍德（James Wood）敲出二壘安打，形成得點圈危機，但他連抓兩個飛球出局，並用曲球三振洛伊化險。5局上則遇到無人出局滿壘險境，教練暫停後，他沉著回穩，先讓特納（José Tena）擊出一壘滾地球封殺本壘，再逼楊（Jacob Young）擊成游擊滾地雙殺，驚險脫困並振臂慶賀。

全場鄧愷威面對20名打者，用64球（42顆好球）僅被敲4安、送出4次三振與1次保送，最快球速達94.5英里（約152.1公里），繳出精彩成績。

在3萬8,679名球迷面前奮戰的鄧愷威，賽後透過翻譯林英傑向父親喊話：「很感謝我爸這18年一路上支持我打球，不管只要有關棒球的東西，義無反顧地支持我，我很感謝他一路上的栽培與支持，想說…我愛你！」

這場勝利讓他成為史上第9位在大聯盟奪勝的台灣出生投手，也是自2019年9月王維中後，首位贏球的台灣投手。