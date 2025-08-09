運動雲

>

看鄧愷威大聯盟首勝瘋狂慶祝　王維中難忘蕃茄啤酒浴滋味

▲王維中。（圖／味全龍提供）

▲王維中。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

鄧愷威9日（台灣時間）在大聯盟獲得生涯首勝，這是睽違6年來，再度有台灣投手取得勝投，上一位是王維中。王維中看到鄧愷威的出色表現，替他感到高興，也回憶起自己生涯首勝的慶祝儀式，當時隊友把啤酒和番茄醬混合淋在他身上。

王維中表示：「看新聞才知道前一位是我，沒想到中間沒有人。」回想當時的首勝，他說：「那天是美國國慶日，我對上雙城隊拿下勝投。」但他也提到，自己首勝的照片上還留著瘀青，這讓他回想起勝投前幾天，在天使球場的賽前練習時，不小心弄傷了眼睛，王維中笑著說：「那張照片上有瘀青，隊友還笑說，『撐住，不然以後就不能踢足球了』，還滿好玩的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到首勝的那一刻，王維中坦言：「當下真的很緊張，比賽結束後還是很緊張。」他回憶說，每個球隊的首勝投手，都會接受「洗衣籃推車式啤酒浴」，他笑著說：「我那時穿著緊身褲進去，結果大家拿番茄醬、酸黃瓜醬、番茄醬都灑在我身上，黏黏的，什麼味道都有。沖完澡後，我直接把緊身褲丟掉了。」

王維中還表示，當他早上得知鄧愷威也拿下首勝時，他應該正在享受那個難忘的瞬間。

巧合的是，王維中的生涯首勝與鄧愷威首勝都同樣是梅爾文（Bob Melvin）擔任總教練，王維中是他執教運動家時期。王維中也回憶他是人很好的總教練。

關鍵字： 台灣投手鄧愷威王維中首勝大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

台鋼雄鷹Thank You石萬金！感性告別隊友　那瑪夏報到隨隊

台鋼雄鷹Thank You石萬金！感性告別隊友　那瑪夏報到隨隊

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

杜蘭特恐錯失36.4億頂薪續約！　火箭球團策略曝光

杜蘭特恐錯失36.4億頂薪續約！　火箭球團策略曝光

【好阿金不養嗎？】誠心推薦大家養黃金獵犬 不拆家不玩泥超讚：)

熱門新聞

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威後援5局無失分奪生涯首勝

228歲神足茂利挑戰拳王搶救不治

3大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

4鄧愷威啤酒浴喊超臭　教頭揭好投關鍵

5鄧愷威大聯盟首勝　台灣近6年再開胡

最新新聞

1神獸對決！克蕭生涯218勝追平薛茲爾

2菅野高優質先發　捕手： 絕對信賴

3千賀滉大坦言「無法撐到比賽後段」

4大谷6月後首度猛打　8月打擊率0.444

5林政華8轟全隊最多　林立不意外

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

【I人版生日快樂歌】李多慧見粉絲幫慶生超害羞XD

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

【兄弟鬩牆】邊荷律搶東海、銀赫親筆簽名和小翔大打出手？！

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366