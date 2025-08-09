看鄧愷威大聯盟首勝瘋狂慶祝　王維中難忘蕃茄啤酒浴滋味

▲王維中。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

鄧愷威9日（台灣時間）在大聯盟獲得生涯首勝，這是睽違6年來，再度有台灣投手取得勝投，上一位是王維中。王維中看到鄧愷威的出色表現，替他感到高興，也回憶起自己生涯首勝的慶祝儀式，當時隊友把啤酒和番茄醬混合淋在他身上。

王維中表示：「看新聞才知道前一位是我，沒想到中間沒有人。」回想當時的首勝，他說：「那天是美國國慶日，我對上雙城隊拿下勝投。」但他也提到，自己首勝的照片上還留著瘀青，這讓他回想起勝投前幾天，在天使球場的賽前練習時，不小心弄傷了眼睛，王維中笑著說：「那張照片上有瘀青，隊友還笑說，『撐住，不然以後就不能踢足球了』，還滿好玩的。」

談到首勝的那一刻，王維中坦言：「當下真的很緊張，比賽結束後還是很緊張。」他回憶說，每個球隊的首勝投手，都會接受「洗衣籃推車式啤酒浴」，他笑著說：「我那時穿著緊身褲進去，結果大家拿番茄醬、酸黃瓜醬、番茄醬都灑在我身上，黏黏的，什麼味道都有。沖完澡後，我直接把緊身褲丟掉了。」

王維中還表示，當他早上得知鄧愷威也拿下首勝時，他應該正在享受那個難忘的瞬間。

巧合的是，王維中的生涯首勝與鄧愷威首勝都同樣是梅爾文（Bob Melvin）擔任總教練，王維中是他執教運動家時期。王維中也回憶他是人很好的總教練。