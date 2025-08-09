運動雲

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

記者王真魚／綜合報導

台灣19歲二刀流新秀林盛恩升上1A後迅速迎來首次先發，對戰馬林魚1A展現壓制力，全場4局未被擊出任何安打，送出4次三振、僅1次保送，沒有失分，完成精彩初登板。

林盛恩首局雖讓百大新秀游擊手卡巴（Starlyn Caba）保送上壘，但立即穩住陣腳，化解接下來的危機；次局製造三上三下，並送出1A生涯首K。前兩局雖兩度讓跑者踏上壘包，卻都成功守住比分。

進入三、四局，林盛恩投球節奏更順暢，連續解決6名打者，其中包含三振卡巴在內的3名對手，讓對方完全無法突破防線。

最終他用58球，其中39顆好球，繳出4局無安打、無失分的成績單，退場時雙方比分0：0，與勝敗無關，最快球速達92.3英里（約148.5公里）。

作為紅人隊備受關注的「二刀流」球員，林盛恩在投打兩端皆展現潛力。 投手方面，林盛恩本季在新人聯盟出賽30.1局，投出40次三振、10次四壞，三振率高達11.87K/9，自責分率僅2.67，WHIP 0.96，被打擊率0.174，壓制力十足。

打擊方面繳出2轟、13打點與24次保送，打擊率0.172，有一次盜壘成功，OPS為0.658。

▲2025年經典賽資格賽中華隊投手林盛恩。（圖／中華職棒提供）

▲林盛恩。（圖／中華職棒提供）

