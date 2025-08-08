林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿今晚在台北大巨蛋以4比3逆轉擊敗味全龍，關鍵時刻挺身而出的，是7局下代打扛出三分砲的老將林智平。他賽後受訪笑說，「可能外野空調沒有開，才會飛出去吧。」

這發全壘打是林智平本季第2轟，也是生涯首度在大巨蛋開轟，且是他生涯第4次以代打身分開轟，成為此戰致勝關鍵。

他表示，當下其實並未確定球有沒有飛出，「有設定一些攻擊位置，希望把球擊到牆邊就好，擊出去的那一刻，我以為會是接殺，聽說這邊要打全壘打不容易，好像要有特定的軌跡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於是否有順風，他笑說，「應該吧，我也不知道。」

談到代打準備，他透露早在5局下就開始熱身，「在小胖（林泓育）上壘的時候，打擊教練就有提醒要準備。」果然把握機會，一棒追平戰局。

繞過三壘後，林智平比出熟悉的手勢，他說，「我過去開轟都會比，可能今天節奏比較早，就比較早比出來。」

在大巨蛋扛出這發3分砲，林智平坦言非常開心，「能夠為球隊做出貢獻真的很重要，對我來說，勝利最重要。」

近期樂天球團深陷食安風波，被問到是否影響球隊氛圍，林智平表示，「其實不會，我們還是照往常一樣開會，有些不好的事情，或是好的方向，大家都會一起討論，希望比賽都能順暢地進行。」

訪問尾聲，他也不忘祝大家：「父親節快樂！」

▲林智平 。（圖／樂天桃猿提供）