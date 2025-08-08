日職傳奇投手能見篤史來台！　9月7日與球迷零距離接觸

運動雲

記者胡冠辰／綜合報導

前阪神虎、歐力士猛牛投手的能見篤史先生，將在2025年9月5日至7日，參訪台灣三天，當中最令人注目的活動就是DAZN串流平台主辦的太平洋聯盟FESTA 2025 in TAIWAN。

本活動預計在9月7日(日)11點舉辦，地點選在台北三創生活園區5樓CLAPPER THEATER星光廳盛大舉行，台灣的棒球球迷們可以藉由這個機會與日本的傳奇投手直接交流，感受其在場上的魄力和個人魅力。

見面會僅限80位幸運球迷參加，其中40個名額保留給DAZN訂閱用戶，具備有效訂閱資格即可參加抽選；另40個名額則開放一般球迷報名，只需填寫線上表單即有機會獲得入場資格，活動當天將由知名棒球主播羅國禎擔任主持人，內容包含深度訪談、互動環節，並將同步於DAZN官方YouTube頻道直播，讓無法到場的球迷也能一同感受現場熱情。

能見篤史於2004年加入阪神虎隊，長年擔任球隊王牌投手，2012年賽季，單季飆出172次三振，奪下中央聯盟三振王頭銜，充分展現其壓制打者的能力；2021年起轉隊至歐力士猛牛，並於職業生涯中達成「1500次三振」的紀錄，成為日本職棒史上第57位達成此項里程碑的投手。

回顧能見篤史18年的職棒生涯，共計登板474場，累積104勝93敗，另有4次救援成功與57次中繼成功，生涯防禦率為3.35。對於台灣球迷而言，最令人印象深刻的莫過於他在2013年世界棒球經典賽（WBC）中與王建民的正面交鋒，這一戰役至今仍深植許多球迷心中，成為經典畫面之一。

不論是阪神虎、歐力士猛牛的球迷，抑或是單純熱愛棒球的球迷們，請千萬不要錯過9月7日在太平洋聯盟FESTA 2025 in TAIWAN與日本職棒界傳奇人物零距離接觸的機會。想參與本次活動的球迷，請從下方連結進入網站登記資訊。以及記得訂閱DAZN官方網站社群千萬不要錯過能見先生與其他台日交流活動情報，讓我們一起歡迎能見先生來台灣吧！

