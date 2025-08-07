前MVP衛少獎落誰家？　美媒點名國王、太陽等4個可能落腳處

▲衛斯布魯克仍然是NBA自由市場的熱門人物。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

36歲的前MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook），目前還未確定下季將披哪一隊戰袍，儘管已是沙場老將，他依舊是自由市場最受關注的球員之一。衛少擁有著豐富的比賽經驗與全能打法，能為球隊提供強大的後場支援，美國媒體《ClutchPoints》列出國王、太陽、灰狼和老鷹等4個可能落腳處。

回顧2024-25賽季，衛斯布魯克在丹佛擔任替補角色表現不俗，場均13.3分、6.1助攻、4.9籃板，投籃命中率為44.9%，依然是穩定的後場力量，並且能為其他年輕球員提供指導與幫助。《ClutchPoints》指出，最有可能簽下衛少的球隊有4支。

沙加緬度國王

國王從自由市場開啟以來就對衛少表示濃厚興趣。據悉，國王總經理派瑞（Scott Perry）早在他任職尼克時就對衛少有所關注。國王今年休賽季已經簽下施洛德（Dennis Schroder），儘管如此，他們仍在尋找可以加速比賽並掌控節奏的資深球員，衛少若加盟，能提供他們更多比賽節奏的變化。

鳳凰城太陽

太陽在休賽季進行大規模的陣容調整，但缺乏一名經驗豐富的控衛來幫助招牌球星布克（Devin Booker），以提升後場的穩定性。衛少的加入不僅能讓布克專注於得分，球隊也會有更多的攻擊選項，尤其在快攻和快速節奏上，對於這支年輕且運動能力出色的球隊而言，衛少無疑能帶來額外的幫助。

▲國王、太陽、灰狼與老鷹可能成為衛斯布魯克的新家。（圖／達志影像／美聯社）

明尼蘇達灰狼

灰狼連兩年成功闖入西區決賽，期待在2025-26賽季再次衝擊總冠軍。隨著「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）成為球隊的核心，若有衛少助拳，將幫助灰狼在經驗和攻防兩端的穩定性有所提升，特別是在後場老將康利（Mike Conley Jr.）的健康狀況不穩定之下，衛少還能填補第2控衛的空缺。

亞特蘭大老鷹

老鷹是另外一支可能對衛少感興趣的球隊。老鷹今夏積極補強，但他們的後場深度依然是個問題。如果一哥楊恩（Trae Young）或其他後場球員受傷，老鷹的競爭力可能會大受影響，延攬衛少能讓他們有更多控球選擇，並帶來所需的經驗與比賽節奏掌控。

▲衛斯布魯克仍具備比賽影響力。（圖／達志影像／美聯社）