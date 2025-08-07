台灣內野手登大聯盟第一人！胡金龍難忘代打開轟首安：腳還在抖

▲▼統一 7-ELEVEN獅胡金龍榮耀引退記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

胡金龍是第一位以內野手身分登上大聯盟的台灣選手，回顧旅美生涯，最難忘的大聯盟首安是一支代打全壘打，他回憶當下腳還在發抖。

胡金龍當年以15萬美元簽約金加盟道奇，當時舉辦加盟記者會時，由好友陳江和陪同出席。陳江和回憶當時還笑說，「怕他被詐騙，以為是簽我，不是簽他。」

胡金龍登上大聯盟時，還因為英文姓氏「Hu」諧音「WHO」而形成另類話題，兩字也是姓氏字母最短紀錄。他在2007年至2010年效力於道奇，2011年轉戰大都會。在大聯盟5年生涯中，胡金龍合計出賽118場，曾敲過2發全壘打，這兩支全壘打都集中於生涯首年。

回顧旅美生涯，胡金龍坦言，印象最深刻的應該是被叫上大聯盟那一天，以及代打全壘打開轟，是他的大聯盟第一支安打，「當時腳還在發抖。」

胡金龍離開美職後曾到澳職發展，2012年初以小聯盟約加盟印第安人（現守護者），原本交易至費城人，但交易取消後被釋出。同年，他回到中職參加選秀，成為當時繼陳金鋒、曹錦輝後，第三位具有大聯盟資歷的旅外球員報名參加選秀。

