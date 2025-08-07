詹皇封王球衣遭竊！ 熱火內鬼狂偷400件紀念品　轉手進帳6000萬

▲熱火2013年完成2連霸，傳出詹皇封王戰的球衣遭內鬼偷竊轉賣。(圖／達志影像／美聯社)

記者游郁香／綜合報導

NBA東區勁旅熱火傳出有「內鬼」竊取逾400件比賽用球衣及紀念品，轉賣至多個線上平台，當中甚至包含天王詹姆斯（LeBron James）在2013年總冠軍賽封王戰所穿的戰袍，都被以低於市值的價格轉手，該名前保全3年間販售超過100件贓物，進帳約200萬美元（約5900萬台幣），已遭聯邦法院起訴。

62歲的前熱火保全裴瑞茲（Marcus Thomas Perez）當地時間周三在佛州南區聯邦法院出庭，對「跨州運輸與販售贓物」的重罪指控不認罪，他最高恐面臨10年徒刑與25萬美元罰款。根據檢方與FBI的說法，裴瑞茲在2016至2021年擔任熱火保全，2022年起轉任NBA聯盟安全人員，為極少數可進入球隊裝備儲藏室的人員之一。

▲詹姆斯效力熱火期間，有一名保全竊取球員球衣與紀念品轉賣。(圖／達志影像／美聯社)

該儲藏室原為熱火籌備球隊博物館所設，保存數百件具歷史意義的球衣與紀念品。裴瑞茲利用職務之便，多次潛入偷取物品，再以低於市價的價格轉售。檢方指出，他在3年間至少販賣超過100件贓物，進帳約200萬美元。

其中最受矚目的是詹姆斯在2013年總冠軍賽第7戰對馬刺所穿的球衣，該役熱火最終以95比88封王，完成2連霸。這件球衣裴瑞茲當時僅以10萬美元售出，但該球衣2023年在拍賣市場創下370萬美元天價。

今年4月3日，執法人員在其住所查獲近300件球衣與紀念品，熱火球團確認皆為遺失物，案件震驚球隊與聯盟內部，目前仍在進一步調查中。