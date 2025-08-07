運動雲

運動家左投5局完美內容！挑戰隊史15年首場完全比賽破功

▲▼運動家史普林斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲史普林斯完美封鎖國民打線5局。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

運動家左投史普林斯（Jeffrey Springs）今（7）日登板對戰華盛頓國民，前5局投出完全比賽的精彩內容，原有機會挑戰隊史自2010年布蘭登（Dallas Braden）以來首位完全比賽締造者，無奈在6局下被亞當斯（Riley Adams）敲出陽春砲打破紀錄，最終球隊也以1比2落敗，錯失連勝機會。

史普林斯本場主投6局僅被敲1安、失1分，無保送並送出5次三振。他在錯失完全比賽後迅速回穩，連續解決3名打者退場，展現本季穩定的壓制力。

史普林斯去年休賽季從坦帕灣光芒被交易至運動家，本季表現可圈可點，至今已投出15場優質先發，累積戰績10勝7敗、防禦率3.89、WHIP 1.121，出賽24場、其中22場先發。

值得一提的是，史普林斯自6月16日以來，他繳出7勝2敗、防禦率3.05與WHIP 0.927的佳績，已成為運動家投手群中的穩定支柱。另外，現年32歲的史普林斯也已投了132局，距離他2022年在光芒締造的單季最高135.1局僅差3.1局。

史普林斯在2023年僅投3場就因手肘傷勢接受Tommy John手術，之後花費將近2年時間復健，如今重新站穩先發輪值，對於重建中的運動家來說無疑是一大利多。

雖然本場惜敗，運動家目前戰績50勝66敗，落後分區龍頭14.5場勝差，但近12場拿下8勝，展現出團隊逐漸成形的跡象。

關鍵字： MLB運動家史普林斯

【有這樣的姊姊幾點回家？】姊把史萊姆巨大泡泡吹破...整片飛弟臉上

﻿

