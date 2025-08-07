大谷翔平轟千安卻無力救主　道奇3比5不敵紅雀嘆「若撐到最後會是大勝」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平今（7日）在主場迎戰紅雀擔任「投手兼第一棒指定打擊」先發出賽，大谷此役投打兩端皆有出色發揮，他主投復出後最長的4局，用球數高達本季最多的54球，送出本季單場最多的8次三振；打擊方面，大谷在3局下揮出本季第39轟，這一轟同時是他的大聯盟生涯第1000支安打，不過道奇最終因牛棚表現不穩而遭紅雀逆轉，以3比5落敗。

在3局下，道奇0比1落後、大谷於一出局二壘有人的局面登場，他逮中紅雀左投利伯拉托（Matthew Liberatore）二縫線速球，將球以時速109.5英哩（約176.2公里）、飛行距離440英尺（約134.1公尺）、打擊角度33度的完美軌跡轟進左中間看台，完成逆轉2分砲。

That Shohei bat flip. pic.twitter.com/PUO8yEdbr0 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 6, 2025

這一擊不僅改寫戰局，也讓大谷迎來生涯在大聯盟的第1000支安打，意義非凡；這是他歷經10場、48打席無全壘打後再度開轟，更以千安紀念之作為這場「翔平紀念日」寫下完美註腳。

登板方面，大谷與捕手史密斯（Will Smith）搭檔，主投4局送出8次三振，未投出四壞，僅被擊出2支安打，失1分，最快球速來到101.1英哩（約162.7公里），展現十足壓制力。

儘管個人成績亮眼，道奇最終在大谷退場後因牛棚失守而遭到逆轉，大谷賽後表示：「這場是勢均力敵的比賽，如果能守到最後將會是非常重要的一勝，包括中段我的打席在內，若能更有韌性，也許能在後半段打出更好結果。」

他也對被對手以觸擊得分的那一局反省道：「那球是突發狀況的短打安打，我當下的判斷應該可以投得更刁鑽一些。」

對於投出4局並投滿54球，大谷提及這是復出後的一大進展：「今天能完整投完4局是非常好的事，我認為在投球方面確實是大的一步。」

Shohei Ohtani homers for his 1,000th career hit.



Congratulations, Shohei! pic.twitter.com/TXpuLKOK3r — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 6, 2025

值得一提的是，來自日本岩手縣奧州市參與日美親善交流的小球員們此役到場觀戰，剛好見證了大谷千安的歷史時刻，其父親徹先生也在場邊觀賽，大谷談到：「我小時候從未親眼看過球賽，能讓孩子們看到這樣的比賽是很棒的經驗，我也希望他們能將這份經歷成為養分，或許能影響他們對棒球的態度與人生方向。」