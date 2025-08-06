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暴傳掉分後用安打彌補　張政禹：對不起投手！

記者楊舒帆／台北報導

味全龍的張政禹連續兩場比賽在大巨蛋的守備出現狀況，但在6日的比賽中，他用攻擊彌補失誤，賽後仍直言，「對不起投手。」

張政禹在前一場比賽中於3局下未能完成雙殺，反而發生暴傳，導致掉分。他在此戰中於5局上，面對王威晨擊出的滾地球，暴傳一壘，讓壘上的跑者趁機得分。

儘管如此，張政禹在攻擊端作出了貢獻。他於2局下擊出二壘安打，幫助球隊先馳得點；而在本壘的攻防戰中，他也成功利用重播判決改判得分。即便守備發生失誤，第三打席中，他依然在6局下得點圈的機會中擊出安打，為球隊再添保險分。

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張政禹表示：「最近失誤確實有點多，滿對不起投手。既然守備沒辦法幫助球隊，我就用其他方式補上，靠打擊來幫助球隊。守備我有在練習，賽場上發生這些事，這段時間我對投手真的滿不好意思的。」

被問及該球處理是否應避免積極傳球，張政禹坦言：「有機會我都想嘗試，不害怕失敗。如果不傳球，可能無法知道結果。今天是失誤，但若傳得好應該能出局，我不會懷疑今天的選擇，只是能力不夠。」

在他退場後，徐若熙也鼓勵他，「沒事！別去想。」張政禹整理好情緒，專注於當下，並在6局下貢獻打點。他說：「不管有沒有失誤，我都想盡力幫助球隊，能在得點圈把機會打回來，這應該就是命吧！有時候錯失一個東西，還是有機會能彌補。」

▲張政禹。（圖／味全龍提供）

▲張政禹。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍張政禹守備失誤攻擊力球隊得勝影音

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