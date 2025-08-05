葉總肯定朱育賢關鍵建功　陳冠偉中斷連17局無失分有原因

記者楊舒帆／台北報導

朱育賢5日對中信兄弟一棒建功，展現轉戰味全龍的價值，總教練葉君璋對他給予高度肯定，並表示他與吉力吉撈輪替一壘能減輕負擔。陳冠偉中斷了連續17局無失分的紀錄，葉總認為一段時間未出賽難免受影響，重要角色也感受到壓力。

談到朱育賢本季表現，葉總表示：「他一直以來都很穩定，打者不可能每場比賽都有好表現。今年來到新環境後，他的表現不錯。有時候會讓他休息，考慮到對戰情況與身體的調整，實際上他的狀況都是好的。」

時常在關鍵時刻建功，葉總說：「我們希望看到的就是這樣，得點圈的穩定性很高，希望他能繼續保持下去。」

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▲味全龍投手陳冠偉。（圖／記者林敬旻攝）

下半季吉力吉撈將主要以一壘手身份出賽，並與朱育賢輪替，兩人相輔相成。談到調度安排，葉總指出：「他們身材壯碩，一個人守負擔太重，朱哥不但能守一壘，和子豪也能輪替外野，這樣會減輕他們的負擔，尤其是他們主要依靠攻擊。」

鋼龍在首局亂流後回穩，投滿6局，僅被敲出1支安打，雖有5次保送，但奪下6次三振，僅失2分，其中1分為非責任失分。談到近期回穩的狀態，葉總認為：「最近狀況回穩了很多。台灣的天氣真的比較熱，容易流汗，這會影響到他高低起伏的表現。他和龍聖一樣，都是容易流汗的選手。」大巨蛋能讓他繳出好表現，確實有一定的影響。

張政禹在3局下抓雙殺未成，反而形成暴傳而後續造成掉分，同一局也有其他守備瑕疵出現，葉總指出：「棒球有時候很特別，團體比賽就是這樣，心理壓力可能會影響到自己，看到隊友失誤也會不自覺地感受到影響。」

至於陳冠偉在9局下掉1分，結束了連續17局無失分的紀錄，這也是他生涯中最長的無失分局數。葉總坦言：「他有一段時間沒出賽，投手是否能穩定出賽會影響狀況，他扮演著重要角色，當壓力來臨時，控球就會受到影響。」陳冠偉的前一次出賽是7月27日，這段期間缺乏適當的出賽機會。