運動雲

>

不斷更新／魔神樂7局不穩！獅追回2分　桃猿3：2領先

▲周彥農 。（圖／中職提供）

▲周彥農 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／桃園報導

統一獅今晚作客樂天桃猿，新人周彥農臨危受命上一軍先發，頂替近期輪值戰力缺口，生涯初登板強碰「暴力猿」打線，主投4局被敲7安失掉3分退場。胡智爲接手，目前桃猿3比2領先。

周彥農年僅20歲，為統一獅在2023年第5輪指名的投手，今晚迎來職業生涯首次登板。雖然開局稍顯緊張，接連被敲出3支安打並失掉1分，但他迅速調整，成功送出三振，避免傷害進一步擴大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2局下，周彥農一上場便遭遇挑戰，接連被余德龍與梁家榮擊出安打，隨後面對馮健庭的短打推進，林子偉接著擊出滾地球，桃猿再次得分。2出局後，周彥農又被陳晨威擊出安打，失掉1分。

周彥農在隨後的局數中迅速回穩，未再讓對方得分。3局下，他成功對付了桃猿的中心棒次林立、林承飛與張閔勛，分別用滾地球、飛球和滾地球將三人一一解決。

此戰，他投了4局，用68球，被敲出7支安打，失掉3分責失，並送出1次三振，沒有任何四壞球保送。

魔神樂目前投到6局則只被敲出4支安打，另有1次四壞球保送、2次三振，沒失分。

7局上，魔神樂出現不穩，2出局後連投2個四壞球保送，下一棒林岱安擊出游擊滾地球，游擊手發生失誤，形成滿壘局面，猿隊決定換投王志煊，獅隊啟用代打胡金龍，成功適時敲安，加上桃猿外野轉傳發生守備瑕疵，獅隊一口氣攻下2分，比數追至1分差。

胡智爲後援2局成功壓制猿隊，只被擊出1支安打，無失分退場。7局由李軍接手。
 

關鍵字： 新秀周彥農統一獅樂天桃猿比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

快訊／味全龍與首輪大聯盟資歷黃暐傑簽約　月薪50萬元、背號75號

快訊／味全龍與首輪大聯盟資歷黃暐傑簽約　月薪50萬元、背號75號

從12強賽奪冠獲啟發　亞錦賽中華隊野手「傾向全社會隊」

從12強賽奪冠獲啟發　亞錦賽中華隊野手「傾向全社會隊」

台鋼雄鷹證實簽大聯盟資歷右投　譯名「那瑪夏」

台鋼雄鷹證實簽大聯盟資歷右投　譯名「那瑪夏」

別想去國王！勇士確定今夏「不交易」庫明加　他只剩2個選擇

別想去國王！勇士確定今夏「不交易」庫明加　他只剩2個選擇

「台灣至寶」回來啦！孫易磊睽違近兩個月向一軍報到

「台灣至寶」回來啦！孫易磊睽違近兩個月向一軍報到

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

新北市奪小馬聯盟世界冠軍　兄弟首輪蔡琞傑二刀流敲安又守勝

新北市奪小馬聯盟世界冠軍　兄弟首輪蔡琞傑二刀流敲安又守勝

鎖定的洋將被台鋼簽走？林岳平：我們有4、5個在看

鎖定的洋將被台鋼簽走？林岳平：我們有4、5個在看

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

熱門新聞

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

快訊／味全龍與首輪大聯盟資歷黃暐傑簽約　月薪50萬元、背號75號

從12強賽奪冠獲啟發　亞錦賽中華隊野手「傾向全社會隊」

台鋼雄鷹證實簽大聯盟資歷右投　譯名「那瑪夏」

別想去國王！勇士確定今夏「不交易」庫明加　他只剩2個選擇

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂

2Kobe無法躋身史上最佳　美球評曝原因

3快訊／味全龍與首輪大聯盟資歷黃暐傑簽約　月薪50萬元

4亞錦中華隊野手傾向全社會隊

5台鋼簽大聯盟右投　譯名「那瑪夏」

最新新聞

1魔神樂7局不穩！獅追回2分

2林詔恩周四照MRI　周彥農先發無限制

3徐若熙連6場未滿100球　葉總曝考量

4宋晟睿替補敲第8轟　賽前與江坤宇重訓室秘話

5羅戈解鎖大巨蛋唱拉丁派對歌

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

被李雅英、潔米牽手高舉　慈妹可愛踮腳「飛高高」

【羽球戰術：美人計】她認真打羽球＋他認真耍性感　網友：物理＋魔法輸出？

差點忘記輪到自己！岳政華敲再見安　挑戰威能帝靠一招取勝

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366