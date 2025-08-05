不斷更新／魔神樂7局不穩！獅追回2分　桃猿3：2領先

▲周彥農 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／桃園報導

統一獅今晚作客樂天桃猿，新人周彥農臨危受命上一軍先發，頂替近期輪值戰力缺口，生涯初登板強碰「暴力猿」打線，主投4局被敲7安失掉3分退場。胡智爲接手，目前桃猿3比2領先。

周彥農年僅20歲，為統一獅在2023年第5輪指名的投手，今晚迎來職業生涯首次登板。雖然開局稍顯緊張，接連被敲出3支安打並失掉1分，但他迅速調整，成功送出三振，避免傷害進一步擴大。

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2局下，周彥農一上場便遭遇挑戰，接連被余德龍與梁家榮擊出安打，隨後面對馮健庭的短打推進，林子偉接著擊出滾地球，桃猿再次得分。2出局後，周彥農又被陳晨威擊出安打，失掉1分。

周彥農在隨後的局數中迅速回穩，未再讓對方得分。3局下，他成功對付了桃猿的中心棒次林立、林承飛與張閔勛，分別用滾地球、飛球和滾地球將三人一一解決。

此戰，他投了4局，用68球，被敲出7支安打，失掉3分責失，並送出1次三振，沒有任何四壞球保送。

魔神樂目前投到6局則只被敲出4支安打，另有1次四壞球保送、2次三振，沒失分。

7局上，魔神樂出現不穩，2出局後連投2個四壞球保送，下一棒林岱安擊出游擊滾地球，游擊手發生失誤，形成滿壘局面，猿隊決定換投王志煊，獅隊啟用代打胡金龍，成功適時敲安，加上桃猿外野轉傳發生守備瑕疵，獅隊一口氣攻下2分，比數追至1分差。

胡智爲後援2局成功壓制猿隊，只被擊出1支安打，無失分退場。7局由李軍接手。

