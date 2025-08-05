林智勝9月大巨蛋引退賽票價出爐 最貴3131元致敬

▲▼ 林智勝引退賽。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

締造中職最多全壘打紀錄的傳奇球星林智勝，即將於2025年9月5日至9月7日，在臺北大巨蛋迎來職業生涯的最終戰。味全龍球團以「31CONIC智勝一擊」為主題，規劃為期三天的比賽與儀式，向這位跨越三個世代的原民英雄致上最崇高的敬意。

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林智勝職棒生涯超過20年，累積超過1,700場出賽與304支全壘打，是中華職棒歷史上唯一突破300轟的球員。他的力量來自不屈的意志與部落土地的養分，不僅在職棒舞台締造無數紀錄，更是中華隊長年以來的精神支柱，總在關鍵時刻扛起責任，成為球迷心中永遠的驕傲。從亞運、奧運、經典賽到世界12強，他身影始終未缺席，代表著一個世代對棒球的熱愛與堅持。

本次引退賽主視覺由DC動畫電影封面繪師周靖淞（Alon Chou）親自操刀，以油畫筆觸凝結動作張力與時間厚度，揮擊瞬間劃破歲月，象徵三個世代的棒球記憶在此交會，成就永不褪色的篇章。

票價方面，9月6日週六內野本壘後方熱區為3,131元，象徵「31CONIC」精神；9月7日週日正式引退儀式日內野熱區票價則為1,880元。最親民票價為L2外野一般區全票500元、半票400元，讓更多球迷可以輕鬆進場，一同參與這場歷史性的告別戰。 入場禮部分也誠意十足。凡購買內野全區票券者，9月5日可獲得「引退紀念毛巾」，9月6日與7日則可領取「引退紀念手燈」，在球場點亮屬於林智勝的榮耀之光。

購買內野B1與L2區的觀眾，還可額外獲得「林智勝引退紀念T恤」。其中9月6日購買3,131元票券者，更可獲得具高度收藏價值的「引退賽專屬壓克力特別紀念牌」，而9月7日進場球迷皆可領取「觀賽證書」，為傳奇畫下最具意義的註解。

售票方面，8月7日中午12點起開放2025年味全龍季票會員優先選位；8月8日中午12點開放2025狂龍軍會員優先購票；8月11日中午12點起全面開放一般購票，皆可透過「味全龍售票網」進行。 為呈現智勝生涯的多元面貌，引退賽三日皆設計不同主題精神，分別為「榮耀再現」、「精神傳承」、「正式引退」，透過一連串致敬儀式，邀請所有球迷一同見證傳奇、傳承棒球熱情。

此次賽事由新光人壽冠名贊助，秉持「支持每個認真發光的人」的品牌精神，特別響應林智勝對棒球的熱愛與傳承，宣布率先捐贈新台幣十萬元予「中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會」，並承諾活動三日內，林智勝每擊出一支全壘打，將再加碼捐出新台幣兩萬元，以實際行動支持原鄉與基層棒球的永續發展。 從球場到球迷心中，林智勝不只是「大師兄」，更是中華職棒永不熄滅的象徵。無論你是哪一隊的球迷，9月5日至7日，邀請你走進大巨蛋，一起見證屬於我們的「智勝一擊」，為傳奇謝幕，喝采到底！

▲▼ 林智勝引退賽。（圖／味全龍提供）