新北市奪小馬聯盟世界冠軍　兄弟首輪蔡琞傑二刀流敲安又守勝

▲新北市小馬聯盟世界賽奪冠。（圖／球隊提供）

記者楊舒帆／綜合報導

由新北市穀保家商代表出征小馬聯盟帕馬級世界賽，5日（台灣時間）傳來捷報，冠軍戰以2比1擊敗美西代表加州阿祖薩，睽違3年再度由台灣代表奪下冠軍。兄弟首輪選手蔡琞傑化身二刀流，投打俱佳，成為奪冠關鍵人物。

中華隊強勢出擊，首戰以6比1擊敗地主德州拉雷多，第二戰8比3力退美南區代表帕姆維尤，第三戰則以8比4擊敗美東區代表楊斯敦，第四戰面對美西強敵加州阿祖薩激戰到最後，以2比1險勝晉級冠軍戰。

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新北市代表隊在冠軍戰前4局以0比1落後，第5局上展開反攻，葉弘仁觸身球保送上壘，接著蔡琞傑、陳宸杰、曾聖恩連續安打逆轉比數為2比1，最終就靠這波攻勢鎖定勝利。羅于晏首局接連被敲安打掉分後回穩，主投5局僅失1分，拿下勝投，最快球速達146公里。

中華隊陣中，包括蔡琞傑（兄弟首輪）、劉承佑（悍將二輪）、崔聖允（味全五輪）等人，皆是今年選秀獲得青睞的準職棒球員。劉承佑此役擔任開路先鋒，成功選到一次保送上壘。

蔡琞傑此役展現二刀流身手，前兩打席執行短打，第5局關鍵時刻敲出安打帶動反攻；第6局登板後援，投滿2局無失分，守住勝利。他連兩場登板皆有穩定表現，最快球速達142公里。

新北市總教練楊孝承表示，蔡琞傑以野手為主，這次投球表現也不俗。拿下冠軍除了肯定子弟兵好表現外，也特別感謝新北市政府全額補助，讓球隊無後顧之憂出國比賽。