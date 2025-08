道奇只有3安怎麼贏球！　羅伯斯無奈：今天沒有好打席

▲道奇今日全隊僅有3安。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今(5)日與聖路易紅雀鏖戰至第9局失守,終場以2比3吞敗,全場僅敲3支安打,打線集體熄火。賽後總教練羅伯斯(Dave Roberts)無奈表示,「今天幾乎沒有一個好打席……只靠3支安打要贏球,實在太難。」

本場比賽道奇打線完全無法掌握紅雀35歲右投葛雷(Sonny Gray)的節奏,前3局無安打,第4局雖靠弗里曼(Freddie Freeman)敲出陽春砲打破鴨蛋,但之後又陷入沉寂,從第5局到第7局連續3局無安打,最終從葛雷手中僅敲出1安,全場共吞8次三振。

Freddie Freeman has homered in 3 of his last 5 games pic.twitter.com/ky7pTEl2I2