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道奇只有3安怎麼贏球！　羅伯斯無奈：今天沒有好打席

▲▼道奇弗里曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇今日全隊僅有3安。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇今（5）日與聖路易紅雀鏖戰至第9局失守，終場以2比3吞敗，全場僅敲3支安打，打線集體熄火。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）無奈表示，「今天幾乎沒有一個好打席……只靠3支安打要贏球，實在太難。」

本場比賽道奇打線完全無法掌握紅雀35歲右投葛雷（Sonny Gray）的節奏，前3局無安打，第4局雖靠弗里曼（Freddie Freeman）敲出陽春砲打破鴨蛋，但之後又陷入沉寂，從第5局到第7局連續3局無安打，最終從葛雷手中僅敲出1安，全場共吞8次三振。

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「我們今天每一個揮棒幾乎都慢了半拍，沒看到有威脅性的打席。」羅伯斯僅點名弗里曼、大谷翔平與蒙西（Max Muncy）展現出些微攻勢，「弗里曼的全壘打、大谷的1、2個打席、還有蒙西的保送……除此之外沒什麼值得一提的內容。」

道奇第8局靠著串聯攻勢扳平比分，但第9局馬上又被紅雀攻破，雖然下半局大谷首打席敲安，最後仍由蒙西擊出右外野飛球遭接殺，錯失追平乃至逆轉機會。

「我們中繼投手其實守得不錯，後段也追回1分，但若打線全場只打出3支安打，是很難贏球的。」羅伯斯語氣沉重地總結。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇羅伯斯

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