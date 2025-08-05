Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

Kobe Bryant is often hailed as the closest thing the NBA has ever seen to Michael Jordan. Five championships. An unmatched work ethic. A game so similar to MJ’s that Jordan himself admitted Kobe could beat him one-on-one.



But for Fox Sports’ Nick Wright, that still isn’t enough… pic.twitter.com/9R8F2FlSBn — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

已故湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）常被視為「最接近喬丹的人」，不僅奪下5冠、打法神似「籃球之神」，連喬丹本人都坦言他有可能在1對1中擊敗自己。然而，《福斯體育台》球評萊特（Nick Wright）最近在節目上點出，Kobe無法躋身「史上最偉大球員」的關鍵原因，引起熱議。

「史上最偉大的討論中，只能有6個人入列，」萊特表示，「他們每一位都有明確且無人能及的特點。如果你從未在任何一項層面被認為是最強，那你又怎麼可能是最偉大的呢？」

這6人分別是：喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、魔術強森（Magic Johnson）與羅素（Bill Russell），Kobe則被萊特排除在外。

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▲布萊恩被視為史上最接近喬丹的球員，卻仍遭球評排除GOAT討論。（圖／達志影像／美聯社）

儘管布萊恩的技術與意志力備受推崇，萊特認為他的職涯巔峰仍未能超越上述傳奇。他此番言論一出，立刻在社群媒體與球迷圈掀起激辯，不少網友認為Kobe的精神與影響力早已凌駕數據之上。

事實上，《Bleacher Report》不久前才將布萊恩排在「百大NBA球星」第11位，也曾引起軒然大波。獨行俠射手湯普森（Klay Thompson）甚至在IG貼出Kobe年輕時的「Fro-be」時期影片，不滿地反問，「你們到底怎麼了？」

GOAT話題始終沒有標準答案，但無可否認的是，Kobe的影響力早已深植人心，就算在排名中屢屢被低估，他的傳奇仍舊歷久彌新。