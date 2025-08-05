運動雲

>

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

記者游郁香／綜合報導

已故湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）常被視為「最接近喬丹的人」，不僅奪下5冠、打法神似「籃球之神」，連喬丹本人都坦言他有可能在1對1中擊敗自己。然而，《福斯體育台》球評萊特（Nick Wright）最近在節目上點出，Kobe無法躋身「史上最偉大球員」的關鍵原因，引起熱議。

「史上最偉大的討論中，只能有6個人入列，」萊特表示，「他們每一位都有明確且無人能及的特點。如果你從未在任何一項層面被認為是最強，那你又怎麼可能是最偉大的呢？」

這6人分別是：喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、魔術強森（Magic Johnson）與羅素（Bill Russell），Kobe則被萊特排除在外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼布萊恩（Kobe Bryant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩被視為史上最接近喬丹的球員，卻仍遭球評排除GOAT討論。（圖／達志影像／美聯社）

儘管布萊恩的技術與意志力備受推崇，萊特認為他的職涯巔峰仍未能超越上述傳奇。他此番言論一出，立刻在社群媒體與球迷圈掀起激辯，不少網友認為Kobe的精神與影響力早已凌駕數據之上。

事實上，《Bleacher Report》不久前才將布萊恩排在「百大NBA球星」第11位，也曾引起軒然大波。獨行俠射手湯普森（Klay Thompson）甚至在IG貼出Kobe年輕時的「Fro-be」時期影片，不滿地反問，「你們到底怎麼了？」

GOAT話題始終沒有標準答案，但無可否認的是，Kobe的影響力早已深植人心，就算在排名中屢屢被低估，他的傳奇仍舊歷久彌新。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Kobe Bryant

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

從12強賽奪冠獲啟發　亞錦賽中華隊野手「傾向全社會隊」

從12強賽奪冠獲啟發　亞錦賽中華隊野手「傾向全社會隊」

啦啦隊女神河智媛老闆遭砍殺亡　合作夥伴震驚發聲明曝下一步

啦啦隊女神河智媛老闆遭砍殺亡　合作夥伴震驚發聲明曝下一步

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

最強中華男籃戰力榜排亞洲盃第12名　FIBA點名盧峻翔缺陣影響大

最強中華男籃戰力榜排亞洲盃第12名　FIBA點名盧峻翔缺陣影響大

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

淨資產近72億？柯瑞不知道也不太在乎　自曝不愛談傳奇地位

淨資產近72億？柯瑞不知道也不太在乎　自曝不愛談傳奇地位

勇士願將庫明加送到國王？　美媒曝修改一籌碼交易將迅速成形

勇士願將庫明加送到國王？　美媒曝修改一籌碼交易將迅速成形

Formosa 7s足球錦標賽國際化衝擊　青訓佈局成關鍵

Formosa 7s足球錦標賽國際化衝擊　青訓佈局成關鍵

奧運棒球重返道奇球場　郭泰源經典投球照獲官方致敬

奧運棒球重返道奇球場　郭泰源經典投球照獲官方致敬

BMW新莊拒檢「4警拉她下車」竟是女明星！短褲躺地遭壓制

熱門新聞

戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂　球迷心碎：快把他交易回湖人

從12強賽奪冠獲啟發　亞錦賽中華隊野手「傾向全社會隊」

啦啦隊女神河智媛老闆遭砍殺亡　合作夥伴震驚發聲明曝下一步

大巨蛋捕捉「漂亮女球迷」身分曝光　球迷笑翻：主持人要去看眼科

最強中華男籃戰力榜排亞洲盃第12名　FIBA點名盧峻翔缺陣影響大

Kobe無法躋身「史上最佳」　美球評曝關鍵原因：只有這6人能

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴維斯連2則「神祕」限動引擔憂

2亞錦中華隊野手傾向全社會隊

3河智媛老闆遭砍殺亡　合作夥伴發聲明

4大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

5最強中華男籃　FIBA稱亞洲盃戰力第12

最新新聞

1Kobe無法躋身史上最佳　美球評曝原因

2淨資產近72億？柯瑞不太在乎

3最強中華男籃　FIBA稱亞洲盃戰力第12

4Formosa 7s足球錦標賽　青訓佈局成關鍵

5國泰女籃歡慶連霸　橫掃本季5大個人獎

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟逆轉奪隊史1900勝　平野惠一點名3功臣：棒球就是不可思議

應援曲《台灣尚勇》紅到日本　高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

被李雅英、潔米牽手高舉　慈妹可愛踮腳「飛高高」

【羽球戰術：美人計】她認真打羽球＋他認真耍性感　網友：物理＋魔法輸出？

差點忘記輪到自己！岳政華敲再見安　挑戰威能帝靠一招取勝

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366