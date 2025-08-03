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珍惜每一次出賽機會　王政順開轟助兄弟獲勝、低調展現價值

▲中信兄弟王政順。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟王政順。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／台北報導

今天（3日）中信兄弟與樂天桃猿於台北大巨蛋的三連戰系列最終戰中，兄弟2壘手王政順把握難得的先發機會，4局下轟出一發關鍵的2分全壘打，成為球隊奠定勝基的轉捩點；賽後獲選單場MVP的他，受訪時依舊展現低調態度，強調：「每一次上場我都很珍惜。」

王政順上上週才參加中職全壘打大賽，今日即轟出久違全壘打，被問及是否有連動效應，他坦言參賽雖然有改變擊球節奏，但也適時做了調整：「就算適當調整，後來結束後休息一下再衝刺。」

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本場比賽他獲得先發機會，用行動證明自身價值，談到今日整體表現，他謙虛表示：「就是每次上去比賽都珍惜，保護自己的進攻機會，然後告訴自己有沒有先發、每次練習都要做好本份。」

4局下中信兄弟當時已取得2比0領先，江坤宇敲出內野安打後，王政順上場打擊，當時他心裡想的是如何幫助球隊：「想說看能不能打出安打把隊友送到三壘，結果打得很紮實。」這一球最後飛越右外野防線，也讓兄弟將比分拉開至4比0。

主場兄弟在7局下靠著宋晟睿開轟陽春砲，將比分拉開至5比3，澆熄桃猿反撲氣焰；投手部分，魏碩成主投5.2局失2分，表現穩定，後援投手蔡齊哲、王凱程、呂彥青與終結者吳俊偉輪番登板，聯手助隊5比3守住勝果。

關鍵字： 中信兄弟王政順

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