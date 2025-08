千賀滉大4局失4分提前退場　坦言內容難看「自己看了都不舒服」

▲千賀滉大4局失4分退場。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約大都會日籍右投千賀滉大今(3)日在主場迎戰舊金山巨人,擔任先發投手,雖然球隊最終以12比6逆轉獲勝、中止4連敗,但千賀僅投4局就失4分,苦吞本季最差紀錄,未能完成優質先發。

千賀此役主投4局、失4分,被敲5支安打、投出4次三振、4次保送,控球明顯不穩,他坦言,「今天的內容,自己在投的時候就已經覺得難看,看的人感覺一定更差。」

Kodai Senga's final line today against the Giants: pic.twitter.com/XSSpQwajQk

面對早早退場,他也自責未能扛起先發投手的角色,「這種打線大量得分的比賽,更應該要幫牛棚省局數,讓他們能把力氣留在更重要的時候,我沒能投久一點,很抱歉。」

千賀本季曾因右大腿後側拉傷缺陣,他坦承手感或許仍受些微影響,「身體狀況沒問題,但我有些動作現在是在用其他部位補強,還需要時間找回節奏與機制。」

回顧比賽內容,千賀首局就遭遇得點圈危機,雖脫困但後續並未回穩;開局雖獲阿隆索(Pete Alonso)3分砲援護,卻馬上在2局上陷入無人出局滿壘,失掉1分;3局上更在2出局後被史密斯(Dominic Smith)轟出追平2分砲;第4局再被馬克雷(Grant McCray)敲出安打丟分,最終提前退場。

Pete Alonso absolutely DESTROYED this ball for career home run No. 250! pic.twitter.com/8RocwyigmT