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千賀滉大4局失4分提前退場　坦言內容難看「自己看了都不舒服」

▲▼大都會千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

▲千賀滉大4局失4分退場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約大都會日籍右投千賀滉大今（3）日在主場迎戰舊金山巨人，擔任先發投手，雖然球隊最終以12比6逆轉獲勝、中止4連敗，但千賀僅投4局就失4分，苦吞本季最差紀錄，未能完成優質先發。

千賀此役主投4局、失4分，被敲5支安打、投出4次三振、4次保送，控球明顯不穩，他坦言，「今天的內容，自己在投的時候就已經覺得難看，看的人感覺一定更差。」

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面對早早退場，他也自責未能扛起先發投手的角色，「這種打線大量得分的比賽，更應該要幫牛棚省局數，讓他們能把力氣留在更重要的時候，我沒能投久一點，很抱歉。」

千賀本季曾因右大腿後側拉傷缺陣，他坦承手感或許仍受些微影響，「身體狀況沒問題，但我有些動作現在是在用其他部位補強，還需要時間找回節奏與機制。」

回顧比賽內容，千賀首局就遭遇得點圈危機，雖脫困但後續並未回穩；開局雖獲阿隆索（Pete Alonso）3分砲援護，卻馬上在2局上陷入無人出局滿壘，失掉1分；3局上更在2出局後被史密斯（Dominic Smith）轟出追平2分砲；第4局再被馬克雷（Grant McCray）敲出安打丟分，最終提前退場。

所幸打線火力持續爆發，包括尼莫（Brandon Nimmo）、林多（Francisco Lindor）在4、6、7局接連建功，幫助球隊順利逆轉取勝，千賀則盼下次登板能「撐久一點」，證明自己仍是球隊後段賽季的重要戰力。

關鍵字： MLB紐約大都會千賀滉大

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