U12世界盃台灣無緣季軍落淚　教頭勉勵要抬頭挺胸

▲ U12中華隊 。（圖／棒協提供）

文／中央社

U12世界盃棒球賽台灣今天季軍戰不敵韓國，賽後總教練章子健聚集球員談話時哽咽落淚、球員們也哭成一片。章子健鼓勵球員，穿上國家隊球衣壓力大，戰績教練扛，「走出去還是要抬頭挺胸，你們很好了。」

U12世界盃棒球賽台灣預賽戰績4勝1敗、帶著1勝1敗晉級超級循環賽複賽，複賽首戰擊敗多明尼加，接著不敵美國，昨天擊敗韓國，今天季軍戰再與韓國碰頭，打線沒能突破吞敗。

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總教練章子健賽後受訪難掩情緒表示，選手從縣內選拔賽、國內選拔賽，一路拚到穿上國家隊球衣，代表台灣打世界盃，過程很辛苦、大家也很努力，都想要在世界盃好好表現。

章子健提到，從報到集訓到正式賽開打，大家都超過1個多月沒回家，感謝所有人的努力，這些選手都是國內的菁英，「我很榮幸可以帶領這個團隊，雖然結果不如預期，但球員表現值得肯定、也感謝大家。」

章子健受訪時一直強忍情緒，最後聚集球員講話時忍不住落淚，球員們也哭成一片。

章子健勉勵球員，穿上國家隊球衣壓力很大，但大家已經很好了，「知道國人期待可以打出好成績，結果不如預期、教練扛下來，大家還是要抬頭挺胸走出去。」

章子健鼓勵球員，今天過後仍是美好的一天，希望大家繼續為台灣棒球努力，也期許之後在U15、U18舞台可以繼續為國家爭取榮譽、為棒球生涯增添色彩。