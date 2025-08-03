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U12世界盃／美國7比1勝日本奪三連霸 ！7屆6冠寫少棒霸業

▲▼ U12世界盃，美國隊 。（圖／棒協提供）

▲U12世界盃，美國隊。（圖／棒協提供）

記者胡冠辰／綜合報導

U12世界盃冠軍戰今（3日）在台南進行，由勁旅美國對決來勢洶洶的日本。美國隊先發投手斯普雷（Jaxon Baker Spray）主投3.2局飆出4次三振，僅失1分，表現穩定。接手的中繼投手謝爾（Barret Warren Schell）更展現關門功力，中繼2.1局無失分成功守成，助美國以7比1擊退日本，完成三連霸，也締造7屆6冠。

日本隊首局率先靠暴投搶下1分，不過美國隊隨即反攻，首局下半由亨利（Carson Jack Henry）的長打帶動，一舉灌進3分逆轉戰局。第4、5局美國持續以奇科德羅夫 （Chikodroff Christopher）與馬崇（McGee Russell Marchon）的適時安打追加保險分，將比分擴大為7比1。

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日本隊雖然幾度有跑者上壘，但面對美國堅實的投手群與守備，未能有效突破，最終無力回天。這是日本隊自2019年後再度晉級冠軍戰，雖無緣隊史首冠，仍收下亞軍，追平歷史最佳成績。

U12世界盃自2013年自IBAF世界少棒錦標賽改制以來，美國隊幾乎壟斷金牌席位，7屆賽事中6度封王，僅在2019年由地主台灣搶下冠軍。此次再度封王，美國隊也完成三連霸偉業，穩坐U12棒球霸主寶座。

關鍵字： U12世界盃美國日本

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