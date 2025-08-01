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平野惠一盛讚陳晨威、林立跑壘　誇獎自家3將攻守表現

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟1日以7比5逆轉樂天桃猿奪下勝利，總教練平野惠一賽後受訪時對先發投手李博登、單場猛打賞的曾頌恩，以及單場4安MVP黃韋盛給予高度肯定，同時也盛讚桃猿此役的跑壘技巧。

本場比賽兄弟先發由洋投李博登擔綱，儘管首局遭遇亂流，被樂天打線攻下3分，但隨後穩住陣腳，連續壓制對手至第7局後退場，為球隊逆轉奠定穩定基礎。

▲中信洋投李博登。（圖／中信球團提供）

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▲中信洋投李博登。（圖／中信球團提供）

平野表示：「他好像在巨蛋登場時表現特別好，不知道這個場地對他來說是不是比較順，雖然第一局左外野有守備機會防止進壘，那局丟了3分比較可惜，不過最後他還是吃完7局，這點真的值得肯定。」

此外他也提到對手跑壘帶來的壓力：「樂天今天的跑壘非常優秀，特別是陳晨威與林立，未來我們也會針對這點加強練習。」

談到單場4支4、打回2分打點的黃韋盛，平野教練不加掩飾地誇讚：「只能說，真的是太好了。」；黃韋盛近期持續展現穩定攻擊輸出，本場再度扮演勝利關鍵，他也在賽後受訪中特別感謝教練團對他打擊細節的協助與信任。

曾頌恩此役繳出猛打賞，成為逆轉比賽的另一位關鍵人物，雖然在守備上出現瑕疵，但他成功靠手中的球棒補回失誤。

「他在守備上有一些瑕疵，但他用棒子討了回來，這點做得非常好，」平野最後進一步指出第2打席選到保送的價值，「這就像我賽前提到的，選到保送後面才會有好球可以攻擊，他今天的攻擊也沒有硬往左半邊拉，而是有觀察對手的布陣，做得很好。」

關鍵字： 中華職棒中信兄弟樂天桃猿影音

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