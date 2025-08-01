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韋禮加對「百萬象迷」早有耳聞？　開心終於能穿上兄弟戰袍

▲柯威士。（圖／中信兄弟提供）

▲ 中信兄弟洋投韋禮加。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／台北報導

今年26歲的委內瑞拉籍投手韋禮加正式加入中信兄弟，這位曾在美職3A、墨西哥聯盟累積豐富經歷的洋將，對台灣棒球充滿期待，也對中信兄弟「百萬象迷」文化早有耳聞，受訪時更表示很開心終於能實現來台打球的願望。

26歲韋禮加（Jesus Vargas），來自委內瑞拉，最高層級曾登上美職3A，近年效力於墨西哥聯盟。2024年世界棒球12強賽，他在超級循環賽中擔任對美國之戰的先發投手，展現優異潛力。此次來台也將是他亞洲職棒生涯的起點。

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剛抵台報到的韋禮加坦言：「雖然還在調時差，但身體感覺非常好，」他透露，這幾年一直在關注台灣棒球，並尋求來台發展的機會，「3年來都有在尋找機會，很開心現在終於能實現這個目標，我喜歡競爭，也希望自己能幫助球隊贏球。」

值得一提的是，中信兄弟陣中另一位洋投羅戈同樣來自委內瑞拉，成為韋禮加熟悉環境的重要推手；「羅戈在知道我可能要來的時候，就馬上聯繫我，也有打聲招呼，這陣子我們密切聯絡，他有帶自己認識環境、球隊文化，讓他可以學習球隊的一些東西。」

談起中信兄弟以及球迷文化，韋禮加透露，過去就從曾來台打球的委內瑞拉朋友那裡聽說過中職，也聽過「百萬象迷」這個詞，「我知道這支球隊，真的很高興現在能成為球隊的一份子。」

韋禮加最後還提到，自己曾在國際賽期間親身感受過台灣球迷的熱情：「12強來台灣比賽的時候，有很多球迷在飯店樓下等我們，我覺得真的很棒。」

關鍵字： 中華職棒中信兄弟柯威士

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