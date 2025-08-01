生涯最嚴重拉傷大腿失去知覺　曾峻岳終於回一軍：還是想要終結者位子

▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／新北報導

富邦悍將王牌終結者曾峻岳5月中因膝蓋緊繃下二軍，沒想到在二軍訓練時又遇到右大腿肌肉拉傷的傷勢，直到今（1日）才又回到一軍，他說：「受傷當下腦袋一片空白，完全沒有知覺，走路都會痛。」

曾峻岳5月14日面對台鋼雄鷹中繼吞敗，5月16日就因為膝蓋緊繃下二軍，原本預期2週就能回到賽場，沒想到又遇到拉傷，「5月底在二軍被打很慘那次，隔天練球時拉到。」曾峻岳5月31日在二軍投0.2局丟4分，他表示，在隔天訓練時拉到，後來到醫院檢查，結果是右大腿肌肉拉傷，「醫生說是二級拉傷，範圍很廣，大概有7、8公分。」

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這個傷勢的出現，也讓曾峻岳將近2週的時間沒辦法練習，他直言，「這是我遇到最嚴重的一次拉傷，原本膝蓋的傷勢都已經好了。」談到受傷的當下，曾峻岳說：「當下腦袋一片空白，不知道又要復健多久，還好回診後醫生說復原狀況比想像好，進度有超前。」

日前一軍投手教練許銘傑透露，除非曾峻岳球速回到先前的狀態，不然不急著安排他回一軍。曾峻岳認為，這是教練在保護他，「他希望我不要硬撐，怕二次受傷。」目前曾峻岳已經能投到152公里，「前幾場都在調整變化球，但教練打電話告訴我，還是想要我的球速，所以前天比賽就以直球為主，有投到150公里，再之前的自辦賽有152。」

「我還是想要那個位子。」曾峻岳不在一軍的時間，富邦悍將安排張奕代班終結者，張奕也表現相當稱職。總教練陳金鋒說：「目前不會調動位子，讓他慢慢找狀況，當然誰上去投還是要看比賽狀況。」曾峻岳也說：「現在還是看教練安排，能出賽就很開心了，但我還是想要那個位子。」