大谷翔平4局抽筋退場、全場5支0　道奇7月收官戰2比5不敵紅人

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇在台灣時間31日客場挑戰辛辛那提紅人,日籍二刀流球星大谷翔平以「第二棒、投手兼指定打擊」身份先發上陣,不料大谷在第4局因腳部肌肉痙攣緊急退場;雖仍以DH續戰全場,但打擊陷入低潮,5打數無安打,道奇終場2比5落敗,無緣橫掃系列戰,終止2連勝。

These were Shohei Ohtani's last six pitches before he came out of the game with a trainer pic.twitter.com/yp38l0dnDy

這是大谷自二刀流復出後的第7次登板,首局面對前道奇隊友拉克斯(Gavin Lux)即被敲出左外野二壘安打,隨後克魯茲(Elly De La Cruz)擊出適時安打,紅人1比0先馳得點。

比賽進入第4局後,大谷投球卻突然出現明顯失控,先是遭馬爾特(Noelvi Marte)擊出強襲內野安打,隨後接連2球暴投將跑者推上三壘,接著再保送史蒂文森(Tyler Stephenson),面對史蒂爾(Spencer Steer)也連投2顆壞球;此時道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)立即與隊醫、翻譯上場,並宣布將大谷退場。

Shohei Ohtani has left his start in the middle of an at-bat after throwing six consecutive balls, two of which were yanked fastballs that were wild pitches. pic.twitter.com/2sR6Tt3W0Y