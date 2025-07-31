大谷翔平4局抽筋退場、全場5支0　道奇7月收官戰2比5不敵紅人

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇在台灣時間31日客場挑戰辛辛那提紅人，日籍二刀流球星大谷翔平以「第二棒、投手兼指定打擊」身份先發上陣，不料大谷在第4局因腳部肌肉痙攣緊急退場；雖仍以DH續戰全場，但打擊陷入低潮，5打數無安打，道奇終場2比5落敗，無緣橫掃系列戰，終止2連勝。

These were Shohei Ohtani's last six pitches before he came out of the game with a trainer pic.twitter.com/yp38l0dnDy [廣告]請繼續往下閱讀... July 31, 2025

這是大谷自二刀流復出後的第7次登板，首局面對前道奇隊友拉克斯（Gavin Lux）即被敲出左外野二壘安打，隨後克魯茲（Elly De La Cruz）擊出適時安打，紅人1比0先馳得點。

比賽進入第4局後，大谷投球卻突然出現明顯失控，先是遭馬爾特（Noelvi Marte）擊出強襲內野安打，隨後接連2球暴投將跑者推上三壘，接著再保送史蒂文森（Tyler Stephenson），面對史蒂爾（Spencer Steer）也連投2顆壞球；此時道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）立即與隊醫、翻譯上場，並宣布將大谷退場。

Shohei Ohtani has left his start in the middle of an at-bat after throwing six consecutive balls, two of which were yanked fastballs that were wild pitches. pic.twitter.com/2sR6Tt3W0Y — Jeff Passan (@JeffPassan) July 31, 2025

球團隨後發布聲明指出，大谷因「腳部肌肉痙攣」退場，所幸無大礙；羅伯斯賽後受訪表示：「翔平在那個時刻告訴我們他腿有點抽筋，我們不想冒險，尤其是炎熱的天氣下，他已經盡力了。」

大谷本場共投51球（本季最多），被敲5安打、失2分、投出1保送與4次三振，最快球速為101英哩（約163公里）。

即使退場，大谷仍以指定打者身份完成比賽，不過打擊方面深陷泥沼，全場5打數無安打，三振1次，包含第9局關鍵時刻擊出中外野飛球遭接殺，成為最後出局者，連續2場比賽未敲出安打。

目前大谷月打擊率為.204（93打數19安打），為其大聯盟生涯月間第3低成績，根據美媒統計，大谷曾在2021年8月寫下.202、2018年7月為.203的月打擊率。

大谷受訪時淡然表示：「我的身體狀況還OK，只是有點抽筋，之後會再檢查，打擊方面，目前的擊球感覺不太理想，我會再調整，找回自己的節奏。」

道奇在4局上半靠著史密斯（Will Smith）保送上壘後，由弗里曼（Freddie Freeman）敲出個人本季第11轟、相隔24場再開砲，一度2比1逆轉超前；不過下半局即被紅人追回，雙方進入2比2平手。

關鍵第8局，道奇第3任投手西漢（Emmet Sheehan）2出局後被敲安並送出保送，隨後面對紅人強打史蒂爾時，被擊出超大號中外野深遠三壘安打，2分失分導致比數翻盤；替補登場的崔南（Blake Treinen）再度被敲帶有打點的安打，最終紅人5比2獲勝。