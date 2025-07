布朗尼拚站穩湖人輪替　主帥瑞迪克點出「體能」關鍵

▲布朗尼的體能是站穩NBA關鍵。(圖/達志影像/美聯社,下同)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

布朗尼(Bronny James)即將邁入他在NBA的第2個賽季,洛杉磯湖人總教練瑞迪克(JJ Redick)指出,他現在最重要的就是「把體能練到頂尖」,這樣才有機會在NBA真正站穩腳步。

布朗尼2024年被湖人在第2輪選進,一開始和爸爸詹姆斯(LeBron James)一起登場,創下NBA史上第一次父子同場登場的紀錄,不過那之後,他多半在NBA和G聯盟之間來回,沒有穩定的NBA出賽機會。

瑞迪克在接受《ESPN》訪問時說,「現在對布朗尼來說,最重要的就是把體能練到頂尖,如果他能做到,我相信他有機會成為很棒的球員。」

其實布朗尼的體能狀況仍受到2年前心臟驟停的影響,湖人的訓練師曼西亞斯(Mike Mancias)表示,那次意外讓布朗尼的免疫系統變弱,變得比較容易生病,常因病缺席訓練或賽事,但因為他還年輕,所以恢復速度會比一般人快很多。

瑞迪克也談及布朗尼的發展方向,指出他應該效法麥康諾(T.J. McConnell)與米歇爾(Davion Mitchell),走防守型控衛的路線,並強調,「每一次防守都要像是最後一次一樣去拚。」

