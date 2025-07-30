運動雲

>

布朗尼拚站穩湖人輪替　主帥瑞迪克點出「體能」關鍵

▲▼湖人布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲布朗尼的體能是站穩NBA關鍵。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

布朗尼（Bronny James）即將邁入他在NBA的第2個賽季，洛杉磯湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）指出，他現在最重要的就是「把體能練到頂尖」，這樣才有機會在NBA真正站穩腳步。

布朗尼2024年被湖人在第2輪選進，一開始和爸爸詹姆斯（LeBron James）一起登場，創下NBA史上第一次父子同場登場的紀錄，不過那之後，他多半在NBA和G聯盟之間來回，沒有穩定的NBA出賽機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

瑞迪克在接受《ESPN》訪問時說，「現在對布朗尼來說，最重要的就是把體能練到頂尖，如果他能做到，我相信他有機會成為很棒的球員。」

▲▼NBA新科狀元弗拉格迎來夏季聯賽首秀，對決詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

其實布朗尼的體能狀況仍受到2年前心臟驟停的影響，湖人的訓練師曼西亞斯（Mike Mancias）表示，那次意外讓布朗尼的免疫系統變弱，變得比較容易生病，常因病缺席訓練或賽事，但因為他還年輕，所以恢復速度會比一般人快很多。

瑞迪克也談及布朗尼的發展方向，指出他應該效法麥康諾（T.J. McConnell）與米歇爾（Davion Mitchell），走防守型控衛的路線，並強調，「每一次防守都要像是最後一次一樣去拚。」

布朗尼今年夏天參加了夏季聯賽，表現依然有高低起伏，開季預計會先回到G聯盟的南灣湖人，不過根據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）的說法，他希望能爭取進入瑞迪克的NBA輪替名單，獲得更多上場機會。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人瑞迪克布朗尼

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林家正遭運動家釋出　未來動向備受關注

林家正遭運動家釋出　未來動向備受關注

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

險打到跨夜！張肇元10局滿貫締隊史百轟　台鋼15:11逆轉兄弟

險打到跨夜！張肇元10局滿貫締隊史百轟　台鋼15:11逆轉兄弟

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

大谷翔平5億夏威夷豪宅建案爆進度危機　14區僅賣6區、工地仍如荒野

大谷翔平5億夏威夷豪宅建案爆進度危機　14區僅賣6區、工地仍如荒野

不滿韓籍主審判決？墨記者翻譯「搶劫」試圖鬧場台灣賽後受訪

不滿韓籍主審判決？墨記者翻譯「搶劫」試圖鬧場台灣賽後受訪

U12／中華隊再見觸身球逆轉勝　墨西哥小將罕見遭韓籍主審驅逐

U12／中華隊再見觸身球逆轉勝　墨西哥小將罕見遭韓籍主審驅逐

太可愛！小球迷舉牌喊簽名　「大谷翔平」誤寫成「大谷小平」

太可愛！小球迷舉牌喊簽名　「大谷翔平」誤寫成「大谷小平」

「台灣怪力男」李灝宇發威！美媒數據分析　距離百大新秀已不遠

「台灣怪力男」李灝宇發威！美媒數據分析　距離百大新秀已不遠

【小妹妹都比我厲害】只花30元輕輕鬆鬆夾到2個大抱枕！

熱門新聞

林家正遭運動家釋出　未來動向備受關注

12強冠軍鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？經紀公司回應了

險打到跨夜！張肇元10局滿貫締隊史百轟　台鋼15:11逆轉兄弟

U12／日本15比0扣倒澳洲締造4連勝　攜手台、墨晉級超級循環賽

U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史　巴拿馬完封捷克

大谷翔平5億夏威夷豪宅建案爆進度危機　14區僅賣6區、工地仍如荒野

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林家正遭運動家釋出　下一站備受關注

2旅美鐵捕林家正遭運動家釋出下一步？

3張肇元滿貫成隊史百轟 台鋼15:11兄弟

4日本15比0扣倒澳洲締造4連勝

5U12／韓國爆冷擊敗美國寫歷史

最新新聞

1綠衫軍壓力大　波辛基斯：老鷹適合我

2詹姆斯初學高爾夫　坦圖笑給建議

3大谷本季首連4打席吞K　道奇5:4紅人

4小學聯賽台中開戰　球員先前進立法院

5布朗尼拚站穩湖人輪替　主帥點關鍵

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張育成再見轟當英雄更在意4局被三振　潑冷水浴洗禮直呼：好冷喔

李東洺有注意安打「掛零」　留下殘局氣自己、對陳仕朋抱歉

林襄&李多慧互掀裙擺見亮點　屁股貼「吉祥物貼紙」超可愛

【戀愛啦♥】貓耳李多慧超動感跳《青春修煉手冊》！

3面中華隊會旗飄揚！世大運羽球單日狂掃2金2銀1銅

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366