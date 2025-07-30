布朗尼拚站穩湖人輪替　主帥瑞迪克點出「體能」關鍵

▲布朗尼的體能是站穩NBA關鍵。（圖／達志影像／美聯社，下同）
實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導
布朗尼（Bronny James）即將邁入他在NBA的第2個賽季，洛杉磯湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）指出，他現在最重要的就是「把體能練到頂尖」，這樣才有機會在NBA真正站穩腳步。
布朗尼2024年被湖人在第2輪選進，一開始和爸爸詹姆斯（LeBron James）一起登場，創下NBA史上第一次父子同場登場的紀錄，不過那之後，他多半在NBA和G聯盟之間來回，沒有穩定的NBA出賽機會。
瑞迪克在接受《ESPN》訪問時說，「現在對布朗尼來說，最重要的就是把體能練到頂尖，如果他能做到，我相信他有機會成為很棒的球員。」
其實布朗尼的體能狀況仍受到2年前心臟驟停的影響，湖人的訓練師曼西亞斯（Mike Mancias）表示，那次意外讓布朗尼的免疫系統變弱，變得比較容易生病，常因病缺席訓練或賽事，但因為他還年輕，所以恢復速度會比一般人快很多。
瑞迪克也談及布朗尼的發展方向，指出他應該效法麥康諾（T.J. McConnell）與米歇爾（Davion Mitchell），走防守型控衛的路線，並強調，「每一次防守都要像是最後一次一樣去拚。」
JJ Redick sees Bronny James in the ‘TJ McConnell, Davion Mitchell’ mold and wants him to treat every defensive possession like it’s his last— Lakers Lead (@LakersLead) July 29, 2025
If Bronny buys into this archetype he’ll have a long and successful NBA career pic.twitter.com/uOoio9AYIM
布朗尼今年夏天參加了夏季聯賽，表現依然有高低起伏，開季預計會先回到G聯盟的南灣湖人，不過根據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）的說法，他希望能爭取進入瑞迪克的NBA輪替名單，獲得更多上場機會。
讀者回應