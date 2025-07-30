太可愛！小球迷舉牌喊簽名　「大谷翔平」誤寫成「大谷小平」

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平，當地時間29日（台灣時間30日）以第二棒、指定打擊身份，出戰客場與紅人隊的比賽。賽前練習時，現場出現有趣又溫馨的場面——兩位小球迷高舉手寫日文招牌請求簽名，卻不小心把「大谷翔平」寫成了「大谷小平」。

這場比賽於紅人隊主場「大美國球場」進行，該球場是目前大谷尚未開轟的少數幾座球場之一。若能在這系列賽敲出本季第39轟，他將成為繼索托（Juan Soto）等人之後，現役第7位在30個不同大聯盟球場開轟的球員。 賽前熱身期間，有粉絲向大谷與山本由伸喊話求簽名。

其中兩位當地小男孩高舉手寫字板，上面寫著用日文漢字寫成的「請給我簽名」，但將「大谷翔平」誤寫成「大谷小平」，應是他們透過翻譯努力找出漢字，但在細節上出了小錯。不過令人欣慰的是，另一個牌子上的「山本由伸」則正確無誤。

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可惜的是，大谷練習結束離場時，男孩們尚未舉牌，因此沒有成功求得簽名。不過山本在練投與接守打擊練習後，在返回休息室途中看見他們的請求，特地停下腳步送上簽名，讓在場的孩子與家長開心得合不攏嘴。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）