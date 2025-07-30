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大谷翔平5億夏威夷豪宅建案爆進度危機　14區僅賣6區、工地仍如荒野

▲大谷翔平攜手真美子亮相紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 今年1月，大谷更帶著懷孕中的妻子真美子親自出席動土儀式，展現對建案的高度投入。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

根據日本媒體《NEWSポストセブン》報導，旅美球星大谷翔平於去年斥資約25億日圓（約新台幣5億元）購買位於夏威夷大島的豪華別墅用地，作為休賽期間的「冬季之家」，卻傳出工程進度嚴重延宕，截至目前幾乎毫無進展。

報導指出，大谷於去年4月購入該地產，面積相當於東京巨蛋1.5倍，社區共分為14區畫，他是首位買家，選擇最中央且面積最大的一區。據悉，該地未來將設有打擊與投球訓練設施，原預定於今年7月完工，成為大谷休賽季訓練與生活的基地。

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今年1月，大谷更帶著懷孕中的妻子真美子親自出席動土儀式，展現對建案的高度投入。然而《NEWSポストセブン》披露，從動土至今已超過半年，當地現場仍如荒野般空曠，建設幾乎未見進展。

該報導進一步指出，原本規劃的14區中，目前僅售出6區，仍有8區畫尚未脫手，銷售情況並不理想。開發商曾在今年3月，配合大谷返日參加MLB開幕戰的時機舉辦推廣活動，然而成效有限。

《NEWSポストセブン》引述當地房地產業者說法，大谷透過經紀人介紹參與該建案，除為買家外，也擔任宣傳角色，春季曾廣泛使用他的肖像進行廣告行銷，近期已幾乎消失。

業者坦言，開發計畫目前面臨三大挑戰：

1. 茂宜島山火重創夏威夷經濟，復興腳步拖累建案進度

2. 美國收緊移民政策導致建築業人力短缺，工地進度大幅落後

3. 原物料成本與關稅飆升，大幅增加整體建造成本

報導最後指出，記者多次向開發公司查詢進度與銷售情況，但無論是電話或電子郵件皆未獲回應。隨著建案進度陷入停滯，外界開始關注這塊大谷口中所稱的「天堂之地」，究竟何時能真正成為他與家人安身的度假樂園。

關鍵字： 大谷翔平MLB夏威夷建設日媒

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