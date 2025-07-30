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險打到跨夜！張肇元10局滿貫締隊史百轟　台鋼15:11逆轉兄弟

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今晚（29日）於洲際主場迎戰台鋼雄鷹，兩隊打出火力四射的打擊大戰，全場共敲出4轟、攻下26分，比賽更因雨中斷近1.5小時，直到晚間11點57分才落幕。最終，台鋼靠著張肇元延長賽10局上轟出致勝滿貫砲，以15比11力退兄弟，收下這場耗時將近5小時的馬拉松勝利。

比賽首局下半，許基宏面對台鋼洋投艾速特敲出2分砲，為兄弟先馳得點。台鋼在2局上展開反攻，由魔鷹敲出二壘安打後，靠曾昱磬的高飛犧牲打追回1分。

3局上，台鋼持續施壓，曾子祐再度以高飛犧牲打將比分扳成2比2平手。4局下，許基宏再度開轟，單場雙響砲，再次助兄弟取得4比2領先。

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兄弟先發黃博多僅投3局失2分退場，接手的鄭凱文與謝榮豪雙雙失守，尤其在5局上遭台鋼打線猛攻，單局被灌進7分大局，台鋼瞬間以9比4大幅超前。

7局上，兄弟牛棚再度動搖，台鋼靠保送與滾地球攻下2分，將比數拉開至11比4。

台鋼以為握有安全領先，但兄弟在8局下展開「絕地大反攻」。台鋼投手黃群一人未解決就失掉4分退場，陳柏清接手後也難止血，被宋晟睿敲出追平的3分砲，兄弟單局豪取7分，雙方再度戰成11比11平手**。

9局打完仍無法分出勝負，進入延長賽。10局上，台鋼捕手張肇元關鍵時刻從蔡齊哲手中轟出滿貫全壘打，不僅是他生涯首發滿貫彈，也是台鋼隊史第100轟，一棒定江山。

此役張肇元狂掃5分打點，寫下個人單場新高，他近3戰火力全開，合計敲出4轟，其中包含27日對樂天桃猿的單場雙響砲，火力驚人。

10局下，兄弟最後一搏，雖在許育銘出現暴投後攻佔三壘，但他隨後穩住陣腳，製造飛球出局成功守成，最終幫助台鋼以15比11搶下勝利。

這場比賽一度因雨於19:28暫停比賽，直到20:50才恢復進行，全場耗時逾5小時，差點打到跨夜，終場結束時間為23:57。

▲台鋼雄鷹張肇元。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹張肇元。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹中信兄弟張肇元火力四射

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