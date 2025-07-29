大哥巨蛋開球！喜翔被FA圈粉起舞　王識賢笑：美的事物很難拒絕

記者楊舒帆／台北報導

角頭系列電影《角頭－鬥陣欸》即將上映，片中「大哥們」王識賢、喜翔與白吉勝29日受邀現身大巨蛋，擔任富邦悍將賽前開球嘉賓。喜翔觀賞啦啦隊表演時興致高昂，現場起舞，王識賢笑說：「對美的事物很難拒絕。」白吉勝則邀請好友、富邦悍將投手廖任磊擔任捕手，自嘲：「很大隻、很安心。」

▲▼王識賢、喜翔、白吉勝受邀開球。（圖／富邦悍將提供）

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曾在大巨蛋開唱的王識賢，這次以開球嘉賓身份登場，他直呼：「超爽！雖然當不了職業球員，但能當職業演員也不錯，也算是圓夢了。大巨蛋投球真的不容易。」喜翔則簡短分享：「（開球）真的很不容易。」

白吉勝也表示：「能在大巨蛋打球、看球，是很幸福的事。」王識賢補充：「而且很刺激，所以說還是要看現場，電影也一樣。」喜翔也說，「戲院的大螢幕不一樣，音響也不同。」

喜翔在開球前一邊觀賞悍將啦啦隊FA表演，一邊跟著起舞，他笑說：「寧願跳啦啦隊還比較簡單一點，丟球太難，我不會。」王識賢原本笑說：「這我沒辦法解釋。」隨即又補充：「我們喜爺對美的事物真的很難拒絕，這也是人之常情啦。」

被問到對自己的開球是否滿意，喜翔自嘲：「我們有點賴皮，站比較前面。」王識賢則笑回：「偷個兩三步啦。」

曾參與世壯運、在大巨蛋比賽，擁有豐富棒球經驗的白吉勝則坦言：「從來沒有站上投手丘，因為我平常都是守三壘。還好沒有讓（捕手）廖任磊撲球！」

他笑說自己平常就喜歡打球，也認識很多球員，「跟任磊之前就認識，我剛在裡面跟他說，幫我蹲捕一下。他這麼大隻蹲捕，真的讓人很有安全感。」除了廖任磊之外，游霆崴與吳世豪一起看過角頭電影，因此也擔任開球捕手任務。