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黃子鵬持續控球不穩　古久保：已非調整而是需要修正

▲黃子鵬、成晉。（圖／樂天桃猿）

▲黃子鵬。（圖／樂天桃猿）

記者楊舒帆／台北報導

黃子鵬在二軍表現持續不穩，連續多場先發失分偏高，總教練古久保健二坦言，他目前所需的已經不是「調整」，而是「修正」。

黃子鵬在7月的兩場先發表現不理想，5日面對富邦悍將僅投3.1局即失7分。雖然在明星賽兩局表現尚可，但在27日對台鋼雄鷹之戰中又挨兩轟，主投5局失6分。

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古久保表示：「黃子鵬目前仍存在控球問題，但球隊會讓他繼續留在先發輪值中。」至於如何協助他找回狀態？他補充說：「現在已經不能說是『調整』，而是要進行『修正』。在下一場先發前的這段期間，要全面修正問題，不論是體力還是技術層面都有可能。我們已經請牛棚教練林英傑協助他修正動作。」

此外，林子崴在27日接替黃子鵬中繼登板，古久保解釋：「他因為很久沒出賽，這場安排他中繼登板，但他仍會維持在輪值內。」

至於曾仁和的調整進度，則受限於近期二軍比賽因雨連續取消，導致調整進度受阻。古久保說：「他之前在兩場自辦賽中有完成一定的調整，接下來必須配合行程進行，目前還需要一點時間，況且今天二軍比賽又取消了。」

林立的狀況也受天候影響而延後評估：「今天二軍比賽取消，只能觀察他明天是否能夠出賽。是否升上一軍，與他自身的身體感覺有關。只要身體恢復到百分之百，狀態自然會上來，應該不會太久。」

關鍵字： 棒球黃子鵬二軍球隊教練

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