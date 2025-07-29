2183勝名教頭貝克　將任2026年WBC尼加拉瓜總教練：我非常興奮

▲貝克（Dusty Baker）在2023年WBC時其實曾接到美國隊總教練的邀約，但當時仍擔任太空人總教練，為專心帶隊而婉拒。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）於美國時間28日（台灣時間29日）宣布，前太空人隊總教練、現任巨人隊特別顧問的貝克（Dusty Baker），將擔任2026年世界棒球經典賽（WBC）尼加拉瓜代表隊的總教練。

尼加拉瓜隊在2023年WBC中成功從資格賽突圍，首次參賽；本屆2026年也確定將第二度參加。 貝克在其26年總教練生涯中，留下2183勝的紀錄，排名大聯盟史上第7，曾三度獲選為年度最佳總教練。他在2023年WBC時其實曾接到美國隊總教練的邀約，但當時仍擔任太空人總教練，為專心帶隊而婉拒。

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當年他與大谷翔平在場上的互動也曾成為話題，他的妻子也是大谷的粉絲。

貝克接受《USA Today》採訪時表示，「我非常興奮。我知道尼加拉瓜的棒球正在發展，而我想要幫助他們。」

他回憶2023年時沒能參與WBC的原因，「那時我們正在力拚連兩年拿下世界大賽冠軍，春訓期間請假兩週並不合適。」

這次他笑說，「現在時機完美，只剩下——我要多努力學一點西班牙文了！」