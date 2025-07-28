高林盃首屆冠軍出爐！玉里高中藍隊奪金盃寫歷史

▲高林盃玉里高中奪冠。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

受到西南氣流影響，高林盃最後一天的賽程一早便因雨勢中斷，在停賽兩小時後，大會決定將剩餘預賽改為四局制，使得戰況更加緊湊。最終冠軍戰由地主玉里高中藍隊對上預賽五連勝的羅東高工，雙方戰成 2:2 平手進入延長賽，玉高藍隊靠著再見雙殺化解滿壘危機，驚險以 6:5 拿下勝利，抱回首屆高林盃冠軍金盃！

羅東高工在預賽表現亮眼，前四戰全勝後已確定晉級，最後一場對上花蓮體中。花體為保晉級希望必須搶勝，開局便靠兩支長打與對方失誤先攻下兩分；羅高隨即在一局下追回一分，三局下再靠二棒顏楷庭內野安打與四棒陳彥辰的適時安打逆轉比數，最終以 3:2 奪下預賽五連勝。

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玉高藍隊則在關鍵戰迎戰成功商水，首局雖被攻下兩分，但二局上靠五次四死球與野手選擇，在無安打狀況下逆轉攻下三分。四局上再靠奧思汀．阿道的兩分打點安打將比數拉開至 5:2，順利擊敗商水。最終與花蓮體中同為三勝一敗一和，玉高藍隊以對戰優質率取得晉級冠軍戰資格。

冠軍賽中，玉高派出李承洲先發，羅高則由李鎮宸應戰，兩人皆繳出七局完投，各失兩分。進入八局延長突破僵局制後，玉高藍隊把握機會，靠對手失誤與強迫取分灌進四分。羅高則不甘示弱，八局下展開反擊，連續三支安打追回三分，一度攻佔滿壘。然而玉高藍隊守備穩健，最後以再見雙殺化解危機，終場 6:5 驚險封王，奪得首屆高林盃冠軍！